海科館探勘機械魚及儀器遭竊 疑施工被闖入警逮1男涉案

國立海洋科技博物館驚傳竊案，昨天放置在館內存放非展示空間的機械魚及儀器被偷走，都是探勘時使用的儀品，價值10多萬元以上。警方採證及調閱周邊監視器，查出一名涉案男子通知到案說明，但他否認涉案，警方將在蒐集相關事證後，移請基隆地檢署偵辦。

市警第二分局八斗子分駐所長葉錦志今天說明，昨天上午8時35分接獲報案，北寧路海科館內機械魚及儀器等遭竊，市警局鑑識科立即到現場採證，擴大調閱周邊監視器，失竊半小時後員工馬上就發現，這期間只有一名男男子進出，涉嫌重大。

警方通知這名男子到案說明，他經過時沒有拿東西，但出去時手中多了一個包包，不過，這名男子矢口否認有偷機械魚，警方目前還在追查贓物下落，全案將於蒐集相關事證後，依竊盜罪嫌移請基隆地檢署偵辦。

警方調查，竊案發生時間值休館，並未開放及展示，但旁邊有幼兒園工地施工，懷疑因此被人闖入。