鐵工上工前脫安全帽吃早餐 被高市府看監視器截圖罰6千

高雄一處建築工地鐵工簽到時未戴安全帽遭監視器拍到開罰6千，感到不平。圖／翻攝自監視器 三級警戒防疫升級，不少勞工朋友礙於戴口罩的規定，在工地用餐不便，引發許多爭議，結果高雄一處建築工地鐵工因不敢在工地外脫口罩吃早餐，趁未上工前拿早餐到工地內，簽到時卻被監視器拍到沒戴安全帽，截圖開罰6千元，大嘆一天工錢才2千，等於做三天白工。市府工務局表示，進工地依法就是要戴安全帽，這是合約內的規範。

進工地內沒戴安全帽的陳姓鐵工向媒體抱怨，6月15日上午和同事到光武國小體操訓練館和地下停車場工地上工，一手拿早餐，一手拿安全帽走入工地，準備吃完早餐上工，因未戴安全帽被監視器錄到，開罰6千元。「上班時間被罰沒話說，只是簽到就被罰，認為太不公平」。

當天被監視器拍到沒戴安全帽的工人共4人，遭罰的鐵工認為當時他們剛進工地要簽到，根本還不是上班時間，他們一天在大太陽底下討生活，才賺2千元，罰6千元等於做三天白工，對他們來說，6千元很多。包括工頭及營造廠都替鐵工抱屈，認為公務員似不該看監視器截圖就開罰。

高雄市工務局表示，防疫措施是自五月中旬三級開設，工務局除宣導也到現場要求排練，上工需落實各項防疫規定，另在工地也要戴好安全帽，中場休息及中餐都不能群聚，工務所與廁所至少清消兩次，至於這次個案因未戴安全帽，這在合約是例行的規範，進到工地未戴安全帽就要扣罰多少錢，主要基於落實工安。此案包商如有異議，可提出申訴。