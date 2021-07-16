駕駛不注意路口的直行標線 警察：這樣轉彎最易出事

雲林縣斗六市石榴路與雲科路口本月13日發生一起車禍，自小客車在路口轉彎時，未注意路口地面的直行或轉彎的標線，在路口急右轉，不慎撞上後方駛來的機車，幸好騎士只受輕傷，但警方強調，10起路口車禍有一半以上都是這種情況發生，提醒駕駛在路口轉彎一定要注意地面的標線或依燈號箭頭行駛。

這名急轉彎的汽車駕駛雖酒測值為零，但仍吃上未依規定行駛的罰單，還要負起對方受傷理賠責任，警方提醒「轉彎愛小心！」。

警方趕到場了解，從另一輛自小客車的行車紀錄器，明顯看出這輛肇事的自小客車沿石榴路內車道由東往西行駛，在雲科路口時，未注意地面標線，直接從內車道向右轉，不但險些和外車道的車子碰撞，因視線的死角，就直接撞上同向的直行機車。

機車駕駛被撞彈飛再摔地受傷，十分驚險，警方趕緊將傷者送醫，從熱心民眾提供的行車紀錄器影像，自小客車違反標誌標線規定。