基隆廟口夜市休市 男當街扒開口罩吸強力膠路人傻眼

基隆市一名中年男子，昨天中午在基隆廟口夜市一處商家前，當街扒開口罩，吸食強力膠，附近民眾看傻眼。警方獲報趕至，在南榮路近逮捕，訊後依違反社會秩序維護法及傳染病防治法送辦、裁罰。

基隆廟口夜市因疫情目前仍在停業中，攤位空蕩蕩，路上也沒有人，昨天中午時，有民眾目擊，一名男子口罩拉到下巴，突然拿起1個垃圾袋裡面裝的黃色強力膠，就在廟口攤位前方吸食起來，讓大家都看傻眼。

現場有民眾覺得男子行徑怪異，立刻錄影蒐證，警方獲報到場這名男子已經離去，警方沿路追查，隨後在南榮路口抓到這名精神恍惚男子。南榮所所長傅雄麟表示，員警到場後男子手中仍抓著強力膠，精神不佳，訊後依違反社會秩序維護法及傳染病防治法送辦、裁罰。目前仍在全國三級警戒防疫期間，未戴口罩可處3千到1萬5千元。

警方呼籲，吸食強力膠會使人意識混亂、記憶力喪失，嚴重者甚至會因意識喪失、心律不整進而致死，民眾要珍惜自身生命，以免害人害己。

衛生福利部基隆醫院藥劑科吳季文藥師說，強力膠吸食之後主要會先產生興奮的效果，會產生妄想、幻覺等，經過興奮之後會產生抑制的效果，因此會有噁心、嘔吐、頭暈、身體不協調等情形，長期吸食會有幻覺、妄想、感覺錯亂。