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大學畢業淪詐欺車手1天得手2筆 再犯第3件謊言被識破
24歲蔡姓男子昨天下午前往桃園市平鎮區環南路的銀行，準備兌現55萬元支票，行員核對和詢問時發現男子不認識開票人，支票來源推稱生意往來但又說不出票據相關資料，察覺有異通報警方到場。蔡男面對員警盤問，謊稱幫親戚兌現支票卻不知道親戚連絡電話，眼見無法再圓謊才坦承是詐欺集團車手，全案依詐欺罪嫌移送桃園地方檢察署偵辦。
平鎮警分局宋屋派出所副所長曾偉龍表示，蔡男去年大學畢業碰上疫情一直沒有固定的工作，只靠打工賺錢，7月初應徵工作碰上詐騙集團，提供自己的帳戶作為人頭帳戶，還當起車手幫詐騙集團四處提領現金及兌現支票；昨天中午先在其他金融機構分別提領23萬、26萬元，交付詐騙集團後，接到指令再到環南路的銀行準備兌現第3筆時，被行員察覺有異報警。
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