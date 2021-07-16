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男涉施暴母親又在家縱火遭羈押 附近居民鬆了一口氣
嘉義市彭姓男子前天對母親施暴後在家縱火，再將大門上鎖逃逸，所幸及早發現報案，消防隊迅速滅火，僅人被煙嗆傷無大礙，警方當天申請拘票逮捕彭男，檢察官昨下午複訊後依涉犯公共危險罪向法院聲請羈押、今晨獲准。
嘉義地方法院表示，彭男經訊問後坦承犯行，犯罪嫌疑重大，而其縱火後還將房屋大門鎖上，犯罪手段嚴重，另其逃離現場後四處躲避，可見有逃亡之虞，故予以羈押。
嘉義市彭男母親住處前天下午2時許傳出火警，因現場是連棟建築，附近居民都逃出屋外躲避。
嘉義市消防局表示，當天到場時屋內有濃煙竄出、但大門上鎖，經消防員破壞大門後才進入屋內救火、立即滅火，僅1名黃姓女子在場協助通報時被煙嗆傷，送醫無大礙。
警方到場調查，附近居民都怒斥33歲彭姓男子縱火，並指彭男下午先毆打母親，家人陪彭母搭救護車就醫後，沒多久屋內就傳出火警，彭男則逃逸無蹤。
地方居民得知彭姓男子今晨已裁定羈押，都感謝法官做了正確處分， 彭男如果不羈押，不僅他的家人受傷害，附近居民過得提心吊膽。
警方指出，彭是地方頭痛人物，只要喝酒就在地方鬧事，有時故意打破鄰居玻璃、無理取鬧、毀損、找鄰居麻煩，日前向家人要錢未果，還咬傷到埸員警，社區居民都希望他強制就醫「關起來」。
彭男前天縱火後逃逸、四處躲藏，附近居民之後看見他又拿著酒，在住家附近街頭四處遊蕩、立即報警，警方申請拘票將彭逮捕、訊後移送法辦。
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