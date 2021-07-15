竊嫌膽子不小！侵入警局交通隊部 躲廁所2小時伺機下手

基隆市警察局交通隊遭人侵入，盧男涉嫌從隊部建築後方外側的逃生梯上樓，雖有鐵門阻攔，但他踩著空調室外機進入，先躲在廁所2小時，晚上近9點再進辦公室翻找財物。有警員聽到異常聲響，循聲發現他，當場逮捕，交由市刑大移送法辦。

基隆市政府社會處辦公室去年4月間也曾遭人侵入，當時涉案的李姓男子先翻越建物外的鐵欄杆，再攀爬1樓鐵窗向上，踩著空調室外機主機進入逃生梯，侵入市府2樓後，再沿室內樓梯走到1樓，進入社會處辦公室行竊得手，隔天被捕。

據了解，年近60的盧男9日下午6點多從交通隊部後方，沿逃生梯上到2樓時被鐵門擋住，但仍想辦法越過防盜的鐵桿，再踩空調室外機進入2樓，躲在廁所2個多小時，等到內勤員警都已下班，才進辦公室搜刮財物。

值班的警員上樓時聽到異常聲響，循聲發現來自業務組長辦公室，開門進去看到盧男打開辦公桌的抽屜找尋財物，當場被捕。經清點交通隊無財產及裝備短缺，同仁也無財物遭竊。

盧男有多項竊盜前科，過去犯案地點多在新北市各地，研判他來基隆作案，可能對建物不熟悉，才會誤闖警局辦公室。盧男雖稱不知闖入地點是市警局交通隊部，但他的身分證字號是C開頭，代表是在基隆申報戶口，也可能是看準晚上沒有內勤員警上班，專程來偷東西。