全國車手覬覦金融重鎮 台南警方讓3車手進得來出不去

聯合報 / 記者邵心杰／台南即時報導

台南市中西區金融機構設置密度比便利超商來得多，堪稱台南第一，也引來全國各地取簿手及車手覬覦之心，台南市警二分局片刻不敢鬆懈，前晚民權所據報後前往超商埋伏，逮捕20多歲李姓取簿手，隔天又有中正所員警據報後便衣喬裝遊客，當場逮捕30多歲郭姓女提款車手及20多歲林姓取款車手，保住被害女子近32萬現金，警方誓言，要讓車手進得來出不去。

台南市警二分局民權派出所前晚接獲165通報，詐騙集團有寄包裹，內有提款卡、存簿到超商，派員前往埋伏，待李姓男子現身取貨時，當場查獲，及時斬斷詐騙集團的供應鏈，防範詐騙案件發生。

無獨有偶，有名年約40多歲的女子昨天神色慌張到中正派出所報案「我好像被騙了！」，她表示上網找工作，但詐騙集團成員自稱是銀行專員，誆稱其信用有瑕疵，要求她提領帳戶現金，有助於徵信，以及銀行信用報告加分，方便借貸。未料，女子誤信詐騙集團成員的說詞，提領其三銀行個人帳戶存款，總計31萬9千元。

員警據報後洞悉詐騙集團的話術，擔心她上當，費周章解釋這是詐騙集團慣用伎倆，同時說服當事人配合，所內多位員警均換穿便服，喬裝遊客，在康樂街南北兩側布下天羅地網，誘使車手到派出所附近景點河樂廣場見面。

然而，車手也不是省油的燈，還質疑女子何以會在河樂廣場附近，經員警指點，回覆車手因到附近飲料店買飲料，待車手現身取款時，埋伏員警蜂擁而上，逮捕30多歲郭姓女提款車手及20多歲林姓取款車手。全案將依詐欺及洗錢防制法移送台南地檢署偵辦，並將持續向上追查溯源。

據統計，台南市中西區轄區6.6平方公里內，計有47間金融機構及7間郵局，合計54間金融機構，比起47間的便利超商，密度還來的高，堪稱是金融機構一級戰區。警方強調，只要一有相關線索，就會全力以赴查緝，讓車手進得了中西區，卻出不了中西區。

中正派出所員警換穿便衣，喬裝遊客，待車手現身取款時，逮捕郭姓女提款車手及林姓取款車手。記者邵心杰／翻攝
中正派出所員警換穿便衣，喬裝遊客，待車手現身取款時，逮捕郭姓女提款車手及林姓取款車手。記者邵心杰／翻攝
台南市警二分局民權派出所接獲165通報，詐騙集團有寄包裹，內有提款卡、存簿到超商，當場查獲李姓男子取簿手。記者邵心杰／翻攝
台南市警二分局民權派出所接獲165通報，詐騙集團有寄包裹，內有提款卡、存簿到超商，當場查獲李姓男子取簿手。記者邵心杰／翻攝

詐騙集團 車手 超商

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