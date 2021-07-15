快訊

高雄男子上午剛接種莫德納疫苗 下午回家倒地死亡

113萬劑AZ疫苗今放行！食藥署傍晚再收三批效期曝光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

網傳打AZ疫苗會死、聯合國暫停使用 調查局查辦散布者

聯合報 / 記者張宏業／台北即時報導

日本3度捐贈台灣AZ疫苗97萬劑今日抵台，近來有LINE群組傳「AZ疫苗在歐美國家有施打過後7天之內死亡、聯合國已停用」等訊息，調查局新北市調查處查出涉嫌散布的沈姓男子到案，他承認散布訊息，被依違反「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」送辦。

調查局情蒐發現，LINE群組有人傳「AZ疫苗在歐美國家有施打過後7天之內死亡！聯合國已公佈暫停使用！許多國家都不敢使用！都被退貨！引進台灣也沒有人敢打！」等訊息；經查聯合國並無發布停用AZ疫苗之訊息，新北市調查處7月9日約談散布消息的沈男到案。

沈男供稱，確有散布有關AZ訊息，該訊息是自行蒐集AZ疫苗網路資訊，編撰後發布至LINE群組中；調查局認為其行為構成假訊息要件，移送士林地檢署偵辦。

另外，有LINE群組出現重新繕製的「台中市東區家庭群聚關係圖」，並傳「這個家族十多個人都住大里哦！已經有六個確診的人了要小心」、「紅色圈圈裏的都同住大里」等訊息。

調查局向台中市政府衛生局查證，多數確診者並非居住大里區，該訊息恐引發大里區民眾恐慌，台中市調查處查出是台中市民李姓男子及陳姓女子散布，分別約談到案，詢後移送台中地檢署偵辦。

網傳施打AZ疫苗後會死假訊息。圖／調查局提供
網傳施打AZ疫苗後會死假訊息。圖／調查局提供
LINE群出現重新繕製的「台中市東區家庭群聚關係圖」。圖／調查局提供
LINE群出現重新繕製的「台中市東區家庭群聚關係圖」。圖／調查局提供

AZ疫苗 台中市

延伸閱讀

阿斯特捷利康要求疫苗延遲交貨 泰國疫苗接種進度恐受影響

113萬劑AZ疫苗今放行！食藥署傍晚再收三批效期曝光

疫苗取得不如預期 日本政府籲各地放慢施打速度

德議員證實中國阻台買BNT疫苗 犧牲台灣人民健康

相關新聞

VIP餐廳群聚啖火鍋享美酒 牡丹灣Villa挨罰發聲明道歉

7月13日起微解封，屏東縣政府仍維持「餐廳禁止內用」。屏東縣政府1999專線昨天接獲檢舉，指屏東縣牡丹鄉旭海村「牡丹灣v...

來路不明東西不要買 偽3M防毒面具疑流入醫療院所

一名羅姓男子從大陸進口仿冒3M防毒面具，並以標價每組1千元不等價格在網路上便宜售出，部分疑流入醫療院所，橋頭地檢署獲報指...

一踩油門就聽見慘叫 貨車綁布帶拖堆高機釀翻車壓死人

桃園闕姓男子經營器材租賃公司，他明知袁姓員工沒受過特殊訓練，仍指派他駕駛堆高機整理倉庫，因袁受困砂堆另名陳姓同事也無駕照...

台中溪尾二橋上游發現1浮屍打撈上岸 家屬趕往指認

台中市消防局今晚獲報烏日區溪尾二橋上游800公尺處有疑似浮屍，經溪湳分隊消防員到場將溺者打撈上岸發現，溺者為一長者，已明...

網傳打AZ疫苗會死、聯合國暫停使用 調查局查辦散布者

日本3度捐贈台灣AZ疫苗97萬劑今日抵台，近來有LINE群組傳「AZ疫苗在歐美國家有施打過後7天之內死亡、聯合國已停用」...

7旬老拳擊手當密醫幫村民看病靜脈注射 檢依醫師法起訴

嘉義縣民雄鄉75歲李姓老翁年輕時是拳擊手、開過國術館，長期從事密醫、在住處幫人看診，日前他為王姓婦人「侵入式治療」靜脈注...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。