聽新聞
test
0:00 / 0:00
網傳打AZ疫苗會死、聯合國暫停使用 調查局查辦散布者
日本3度捐贈台灣AZ疫苗97萬劑今日抵台，近來有LINE群組傳「AZ疫苗在歐美國家有施打過後7天之內死亡、聯合國已停用」等訊息，調查局新北市調查處查出涉嫌散布的沈姓男子到案，他承認散布訊息，被依違反「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」送辦。
調查局情蒐發現，LINE群組有人傳「AZ疫苗在歐美國家有施打過後7天之內死亡！聯合國已公佈暫停使用！許多國家都不敢使用！都被退貨！引進台灣也沒有人敢打！」等訊息；經查聯合國並無發布停用AZ疫苗之訊息，新北市調查處7月9日約談散布消息的沈男到案。
沈男供稱，確有散布有關AZ訊息，該訊息是自行蒐集AZ疫苗網路資訊，編撰後發布至LINE群組中；調查局認為其行為構成假訊息要件，移送士林地檢署偵辦。
另外，有LINE群組出現重新繕製的「台中市東區家庭群聚關係圖」，並傳「這個家族十多個人都住大里哦！已經有六個確診的人了要小心」、「紅色圈圈裏的都同住大里」等訊息。
調查局向台中市政府衛生局查證，多數確診者並非居住大里區，該訊息恐引發大里區民眾恐慌，台中市調查處查出是台中市民李姓男子及陳姓女子散布，分別約談到案，詢後移送台中地檢署偵辦。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言