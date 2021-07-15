網傳打AZ疫苗會死、聯合國暫停使用 調查局查辦散布者

日本3度捐贈台灣AZ疫苗97萬劑今日抵台，近來有LINE群組傳「AZ疫苗在歐美國家有施打過後7天之內死亡、聯合國已停用」等訊息，調查局新北市調查處查出涉嫌散布的沈姓男子到案，他承認散布訊息，被依違反「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」送辦。

調查局情蒐發現，LINE群組有人傳「AZ疫苗在歐美國家有施打過後7天之內死亡！聯合國已公佈暫停使用！許多國家都不敢使用！都被退貨！引進台灣也沒有人敢打！」等訊息；經查聯合國並無發布停用AZ疫苗之訊息，新北市調查處7月9日約談散布消息的沈男到案。

沈男供稱，確有散布有關AZ訊息，該訊息是自行蒐集AZ疫苗網路資訊，編撰後發布至LINE群組中；調查局認為其行為構成假訊息要件，移送士林地檢署偵辦。

另外，有LINE群組出現重新繕製的「台中市東區家庭群聚關係圖」，並傳「這個家族十多個人都住大里哦！已經有六個確診的人了要小心」、「紅色圈圈裏的都同住大里」等訊息。