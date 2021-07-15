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嘉義男對母施暴又縱火 檢訊後以公共危險罪聲請羈押

聯合報 / 記者卜敏正／嘉義即時報導

嘉義市彭姓男子昨對母親施暴後疑在家縱火，所幸地方里幹事經過發現濃煙報案，消防隊即時滅火，僅1鄰居被煙嗆傷。警方昨晚申請拘票逮捕彭男，檢今下午複訊後依涉犯公共危險罪向法院聲請羈押。

嘉義市宣信街111巷彭男母親住處，昨下午2時許傳出火警，因現場是木造連棟建築，附近居民都逃出屋外躲避，所幸消防隊到場後立即滅火，僅1名黃姓女子在場協助通報時被煙嗆傷，送醫後無大礙。

警方到場調查，附近居民都怒斥是33歲彭姓男子縱火，並指彭男下午先毆打母親，家人陪彭母搭救護車就醫後，沒多久屋內就傳出火警，彭男則逃逸無蹤。

警方指出，彭是地方頭痛人物，只要喝酒就在地方鬧事，有時故意打破鄰居玻璃、無理取鬧、毀損、找鄰居麻煩，日前向家人要錢未果，還咬傷到場員警，社區居民都希望他強制就醫「關起來」。

彭男昨天下午疑似縱火後逃逸，附近居民之後看見他又拿著酒，在住家附近街頭四處遊蕩，立即報警，警方申請拘票將彭逮捕，今天上午警訊後移送嘉義地檢署複訊，檢方訊後向法院聲請羈押。

彭姓男子昨在家縱火，所幸消防員快速到場滅火，未延燒到其他房舍。記者卜敏正／攝影
彭姓男子昨在家縱火，所幸消防員快速到場滅火，未延燒到其他房舍。記者卜敏正／攝影
彭姓男子昨在家縱火，所幸消防員快速到場滅火，未延燒到其他房舍。記者卜敏正／攝影
彭姓男子昨在家縱火，所幸消防員快速到場滅火，未延燒到其他房舍。記者卜敏正／攝影
警方昨找到彭姓男子、帶回警訊。記者卜敏正／翻攝
警方昨找到彭姓男子、帶回警訊。記者卜敏正／翻攝

嘉義 縱火

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