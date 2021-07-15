來路不明東西不要買 偽3M防毒面具疑流入醫療院所

一名羅姓男子從大陸進口仿冒3M防毒面具，並以標價每組1千元不等價格在網路上便宜售出，部分疑流入醫療院所，橋頭地檢署獲報指揮保安警察第二總隊、桃園市警局等單位搜查羅男住處及倉庫，查獲7千多件仿冒品，經訊問認為羅男涉嫌違反商標法、刑法虛偽標記罪等罪嫌重大，諭知30萬交保候傳。

有民眾在網路上花好幾萬元採購3M防毒面具，收到貨卻發現品質粗糙，驚覺是仿冒品向警方報案，橋頭地檢獲報立即組成專案小組偵辦，追查發現這些仿冒品是由一名羅姓男子（43歲）在網路上販售。

專案小組本月1日搜索羅男位於台北市萬華區店面、桃園市大園區倉庫等地點，查獲仿冒3M商標的防毒面具、濾毒罐、過濾棉（套）、口罩及呼吸過濾盒等商品7千多件，並通知羅男到案說明。

專案小組調查發現，羅男疑似自去年7月起，陸續透過不詳管道從大陸地區廠商以人民幣8至18元不等價格（約新台幣34元至100元），購入仿冒的3M防毒面具（型號7502）、濾毒罐（型號7093）及其他商品，再指示員工上網以每組（1個面具搭配2個濾毒罐）新台幣1060至1113元不等價格販售。

目前專案小組正持續追查實際流入市面的仿冒商品數量及不法獲利金額，羅男經檢察官漏夜訊問，認為涉有商標法以網路方式非法販賣侵害商標權商品罪、刑法商品虛偽標記罪等罪嫌重大，但無羈押必要，諭知新台幣30萬元交保。