愛犬走丟男子疑跳河輕生 汐止警暖勸救回

汐止警分局日前接獲民眾報案有一名紅衣男子疑似欲跳基隆河輕生，經長安派所警員王人平、薛至翔趕赴現場，經一翻搜尋後發現王姓男子沿河堤邊走向水中，經員警不斷勸說，才將王男成功喚回，待其情緒趨緩並穩定後，護送王男返家休息。

汐止警分局表示，惟報案地點範圍過大，經員警費一番功夫搜尋後，始於靠近星光橋處發現身穿紅衣之王姓男子(79年次)沿河堤邊走向水中，猶豫不前，經員警大聲呼喚男子才回復鎮定。

該段河堤道路與河堤沙灘高度落差約3公尺，員警試圖持木棍將男子拉上岸並不斷勸說，王男便自行慢慢往上爬向道路，員警再徒手拉他一把！將男子脫離險境。

經詢問原委因王男所飼養10餘年且情同家人的狗狗走丟，才傷心過度走入基隆河內，救出王男後員警為了防意外再次發生，遂陪同沿著河堤邊散步談心10餘分鐘，見其情緒趨緩並穩定後，方護送王男返家休息。

汐止警分局呼籲，自殺並非解決問題之道，可善用社會資源求助，或撥打生命專線1995、安心專線0800-788995以及男性關懷專線 0800-013999，若發現自己或親友疑有憂鬱傾向或自殺念頭，應儘快至相關醫療機構求助。