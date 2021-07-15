愛犬走丟男子疑跳河輕生 汐止警暖勸救回
汐止警分局日前接獲民眾報案有一名紅衣男子疑似欲跳基隆河輕生，經長安派所警員王人平、薛至翔趕赴現場，經一翻搜尋後發現王姓男子沿河堤邊走向水中，經員警不斷勸說，才將王男成功喚回，待其情緒趨緩並穩定後，護送王男返家休息。
汐止警分局表示，惟報案地點範圍過大，經員警費一番功夫搜尋後，始於靠近星光橋處發現身穿紅衣之王姓男子(79年次)沿河堤邊走向水中，猶豫不前，經員警大聲呼喚男子才回復鎮定。
該段河堤道路與河堤沙灘高度落差約3公尺，員警試圖持木棍將男子拉上岸並不斷勸說，王男便自行慢慢往上爬向道路，員警再徒手拉他一把！將男子脫離險境。
經詢問原委因王男所飼養10餘年且情同家人的狗狗走丟，才傷心過度走入基隆河內，救出王男後員警為了防意外再次發生，遂陪同沿著河堤邊散步談心10餘分鐘，見其情緒趨緩並穩定後，方護送王男返家休息。
汐止警分局呼籲，自殺並非解決問題之道，可善用社會資源求助，或撥打生命專線1995、安心專線0800-788995以及男性關懷專線 0800-013999，若發現自己或親友疑有憂鬱傾向或自殺念頭，應儘快至相關醫療機構求助。
自殺，不能解決難題；求助，才是最好的路。求救請打1995 ( 要救救我 )
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言