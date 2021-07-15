7旬老拳擊手當密醫幫村民看病靜脈注射 檢依醫師法起訴

嘉義縣民雄鄉75歲李姓老翁年輕時是拳擊手、開過國術館，長期從事密醫、在住處幫人看診，日前他為王姓婦人「侵入式治療」靜脈注射，被警方會同衛生所人員當場稽查，帶回偵訊，並扣得大批藥品、針劑，檢察官訊後依違反醫師法提起公訴。

老翁鄰居指出，看過李年輕時當拳擊手照片、英姿煥發，他開國術館時就常幫村民推拿、看診，之後曾參加中醫、診療考試但沒通過，因為人和善、常幫窮困村民免費看診拿藥，頗受地方敬重，日前被檢舉稽查後消瘦許多。

黃姓村民也說，左鄰右舍都知道老翁「沒牌」，但他在村內看診超過四十年，不少人「從年輕讓他看到老」，認為他「經驗豐富」、看診拿藥方便，省去醫院排隊掛號，就算每次拿藥需自費數百元，但仍有不少人找他幫忙。

李姓老翁接受檢訊時，坦承無醫師執照幫人看診、靜脈注射，檢訊後依醫師法第28條規定，非法執行醫師醫療業務罪嫌起訴，並聲請沒收相關藥品、針劑。

嘉義縣警方今年清明假期接獲民眾舉報，稱有長輩到民雄鄉一處三合院找密醫打針、看病，警方會同衛生局人員前往稽查，見屋內一名婦人左手背正注射點滴，現場留有注射針具，及藥品空瓶等醫療廢棄物，屋內擺設多種藥品及傷口換藥治療車。