VIP餐廳群聚啖火鍋享美酒 牡丹灣Villa挨罰發聲明道歉

7月13日起微解封，屏東縣政府仍維持「餐廳禁止內用」。屏東縣政府1999專線昨天接獲檢舉，指屏東縣牡丹鄉旭海村「牡丹灣villa」在微解封當晚，讓10名房客在餐廳吃火鍋、喝紅酒；縣府今天依據檢舉照片前往稽查，業者表示有勸阻，也承認未做好嚴謹防疫規範，縣府就室內不得超過五人和未戴口罩部分，分別對業者和已退房的房客開立舉發單。

對微解封日當晚放任房客在餐廳吃火鍋、喝紅酒且未戴口罩的群聚事件，縣府衛生局、交通旅遊處上午派員前往聯合稽查後，依違反傳染病防治法規定開立舉發單和勸導單；牡丹灣villa下午發布道歉聲明，指在疫情微解封當天，因同仁處理不周嚴，造成本次困擾，誠摯的向社會大眾道歉，並承諾在疫情完全解封之前，以最高標準落實防疫措施，並做好嚴謹的防疫規範。

「牡丹灣villa」位於屏東縣牡丹鄉旭海村，有別於一般渡假飯店的喧鬧擁擠，它是隱身山間、由原生木環繞著戶戶獨門獨院的頂級villa，有私人泳池、私人露天湯池與私人室內湯池，房客可充分享有寬闊的生態空間及完全的生活隱私，即使客滿也幾乎見不到其他房客，價位萬元起跳，房客享下午茶、早、午、晚餐、宵夜5份餐食。