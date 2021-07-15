快訊

北市推「台北通」預約疫苗登記 明上午十點開跑

台積電捐贈BNT疫苗 董事長劉德音透露關鍵原因

聽新聞
test
0:00 / 0:00

10人來義溯溪釀2死違反防疫 屏東縣衛生局各開罰6萬元

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導

疫情三級警戒，12日高雄有10人揪團到屏東縣來義鄉秘境鴛鴦瀑布溯溪發生2死意外，同行成員有高市消防局曾姓中隊長，由於10人群聚違反傳染病防治法規範，10人有2人死亡，2名是幼童，警方針對現場6名成年人開出6張舉發單，屏東縣衛生局今迅速開出罰單，考量初犯，6人各開罰6萬元。

高市消防局曾姓中隊長12日受朋友邀約與妻子參加溯溪團，該團共10人，8個大人、2名幼童，10人戶外群聚已違反防疫規定，屏東縣潮州警分局指出，該案有兩人死亡，2名幼童，開出6張舉發單，13日移給屏東縣衛生局。

屏東縣衛生局指出，考量6人初犯，依傳染病防治法第37條及第67條規定，今已開出每人6萬元罰單；曾姓中隊長與妻子共要繳12萬元。

高市消防局指出，曾姓中隊長當天休假，與妻子參加揪團溯溪，有關違反中央防疫相關規範部分，由屏東縣衛生局裁處。高市消防局13日召開考績委員會，決議記小過一次，改調非主管職務。

疫情三級警戒，12日高雄有10人揪團到屏東縣來義鄉秘境鴛鴦瀑布溯溪發生2死，同行成員有高市消防局曾姓中隊長，10人群聚違反傳染病防治法規範，2人死亡，2名幼童，屏東縣衛生局今迅速開出罰單，考量初犯，6人各開罰6萬元。圖／讀者提供
疫情三級警戒，12日高雄有10人揪團到屏東縣來義鄉秘境鴛鴦瀑布溯溪發生2死，同行成員有高市消防局曾姓中隊長，10人群聚違反傳染病防治法規範，2人死亡，2名幼童，屏東縣衛生局今迅速開出罰單，考量初犯，6人各開罰6萬元。圖／讀者提供

屏東縣 衛生局 溯溪

延伸閱讀

最高規格防疫 醫護團隊隨行助東奧選手備戰

台南鹽水武廟獲准微解封 信徒可入廟參拜關聖帝君祝壽

馬國賢防疫休眠18小時 謝麗金守護昏迷媽加溫親情

江啟臣發起「疫苗團購戰」王定宇：國民黨政治操弄防疫

相關新聞

VIP餐廳群聚啖火鍋享美酒 牡丹灣Villa挨罰發聲明道歉

7月13日起微解封，屏東縣政府仍維持「餐廳禁止內用」。屏東縣政府1999專線昨天接獲檢舉，指屏東縣牡丹鄉旭海村「牡丹灣v...

一踩油門就聽見慘叫 貨車綁布帶拖堆高機釀翻車壓死人

桃園闕姓男子經營器材租賃公司，他明知袁姓員工沒受過特殊訓練，仍指派他駕駛堆高機整理倉庫，因袁受困砂堆另名陳姓同事也無駕照...

7旬老拳擊手當密醫幫村民看病靜脈注射 檢依醫師法起訴

嘉義縣民雄鄉75歲李姓老翁年輕時是拳擊手、開過國術館，長期從事密醫、在住處幫人看診，日前他為王姓婦人「侵入式治療」靜脈注...

10人來義溯溪釀2死違反防疫 屏東縣衛生局各開罰6萬元

疫情三級警戒，12日高雄有10人揪團到屏東縣來義鄉秘境鴛鴦瀑布溯溪發生2死意外，同行成員有高市消防局曾姓中隊長，由於10...

加入會員下載APP點讚就能賺佣金？刑事局破詐騙集團

刑事警察局去年12月間，分析165詐騙專線統計資料時，發現有大量被害人向警察機關報案聲稱遭「霍氏集團JOBS」APP之以...

近百人瑞拄枴杖散步癱坐路邊 疫苗卡指引找到回家路

桃園市95歲翁姓老人昨天傍晚在觀音區住家，獨自出外散步，拄著枴杖在附近散步，走約走600公尺體力不濟，癱坐路邊，大園警方...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。