10人來義溯溪釀2死違反防疫 屏東縣衛生局各開罰6萬元

疫情三級警戒，12日高雄有10人揪團到屏東縣來義鄉秘境鴛鴦瀑布溯溪發生2死意外，同行成員有高市消防局曾姓中隊長，由於10人群聚違反傳染病防治法規範，10人有2人死亡，2名是幼童，警方針對現場6名成年人開出6張舉發單，屏東縣衛生局今迅速開出罰單，考量初犯，6人各開罰6萬元。

高市消防局曾姓中隊長12日受朋友邀約與妻子參加溯溪團，該團共10人，8個大人、2名幼童，10人戶外群聚已違反防疫規定，屏東縣潮州警分局指出，該案有兩人死亡，2名幼童，開出6張舉發單，13日移給屏東縣衛生局。

屏東縣衛生局指出，考量6人初犯，依傳染病防治法第37條及第67條規定，今已開出每人6萬元罰單；曾姓中隊長與妻子共要繳12萬元。