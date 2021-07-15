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近百人瑞拄枴杖散步癱坐路邊 疫苗卡指引找到回家路
桃園市95歲翁姓老人昨天傍晚在觀音區住家，獨自出外散步，拄著枴杖在附近散步，走約走600公尺體力不濟，癱坐路邊，大園警方今天下午表示，警方趕到詢問住家，老人聲音虛弱不清楚，查看老人隨身包，才發現疫苗接種卡資料，再從戶役政系統才查出住家，協助老人安全回家。
大園警方表示，翁姓老人身體瘦弱，拄著枴杖出外散心，體力不濟坐在路邊，民眾擔心意外報案，新坡所警員獲報趕到看見老人身體虛弱、滿頭大汗，無法行走，老人說話聲音虛弱不清，幸好隨身包有老人疫苗接種卡記錄姓名、身分證，警方得以查出住處。
翁姓老人兒子看見老父親由警察護送返回，經員警說明，他才得知老人出外散心體力不支，翁男表示，當時他在忙做事，誤以為他父親還在屋內休息，未料老父出外散心體力不濟，感謝警方幫忙老父親。
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