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一踩油門就聽見慘叫 貨車綁布帶拖堆高機釀翻車壓死人

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導

桃園闕姓男子經營器材租賃公司，他明知袁姓員工沒受過特殊訓練，仍指派他駕駛堆高機整理倉庫，因袁受困砂堆另名陳姓同事也無駕照，竟開大貨車以布帶連接拖拉，結果一踩油門就聽見袁慘叫聲，回頭驚見袁翻車遭重壓致死，檢方偵結依職安法、過失致死等罪嫌起訴闕、陳。

檢警調查，闕男（38歲）身為雇主，明知袁姓員工沒受過特殊作業安全衛生教育訓練，2019年10月31日指派他駕駛堆高機搬運重達2.5公噸的玻璃纖維板，結果運送途中袁經過砂石土堆受困，整輛堆高機陷入動彈不得。

袁並向另名陳姓同事（20歲）求救，陳就開來1輛大貨車，並拿帆布帶一端綁在車尾，另一端則固定在堆高機牙叉中間的鐵板，並踩油門打算幫對方脫困，因袁同時操作堆高機，未料拖拉過程不慎翻車，結果袁沒繫安全帶慘遭車身重壓，全身多處骨折、氣血胸慘死。

檢方訊時，闕男坦承袁沒接受堆高機特殊訓練，仍指派他操作整理倉庫，另陳姓員工也說，自己沒有大貨車執照，仍以綁布條方式拖拉堆高機，結果採油門不久，就聽見袁男叫聲，轉頭就見他遭堆高機頂棚壓住。

醫院診斷也指出，袁男到院前已失去呼吸心跳，且多處肋骨骨折、氣血胸導致創傷性死亡；桃園市勞動檢查處發現，闕男漏未履行法定作業義務，指派沒受過訓練的袁操作堆高機，且袁沒使用安全帶最後翻車死亡。

檢方認為闕、陳犯嫌明確，偵結依違反職業安全衛生法、過失致死等罪嫌起訴闕，另依過失致死罪嫌起訴陳。

檢方依違反職安法、過失致死等罪嫌起訴闕、陳。記者曾健祐／攝影
檢方依違反職安法、過失致死等罪嫌起訴闕、陳。記者曾健祐／攝影

桃園 骨折

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