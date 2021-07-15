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二男無罩街頭互毆 慘遭警方送辦
花蓮24歲的簡姓男子與26歲的陳姓男子一言不合相約談判，在吉安鄉街頭追逐互毆，警方獲報到場後，發現2人都沒戴口罩，還在現場查扣無照魚槍、小刀、鐵製手電筒，先將頭部撕裂傷的簡男送醫，同時將陳男帶回詢問，依槍砲彈藥刀械管制條例、傷害等罪嫌移送偵辦。
警方表示，7月14日上午7時左右，在吉安鄉南山一街附近發生一起傷害案件，經查簡姓與陳姓男子因有共同友人而相互認識，14日凌晨因細故先在電話中發生口角，並相約在街頭談判互毆，造成簡男頭部撕裂傷送醫，經救治並無大礙，轄區吉安警分局獲報後迅速到場，將年約26歲的陳男逮捕帶回詢問。
吉安警分局副分局長鄭金龍表示，在現場查扣無照魚槍、小刀、鐵製手電筒各一把，全案依槍砲彈藥刀械管制條例、傷害等罪嫌移送偵辦，由於2人在室外均未依規定戴上口罩，明顯違反全國三級警戒防疫措施，警方另依傳染病防治法第37條函報花蓮縣衛生局裁罰。
據了解，無照魚槍及小刀是簡男所有，因要拿來做嚇阻作用，只放在地上不敢使用，而鐵製電筒則是陳男帶去的。
吉安警分局表示，警察機關全力動員投入防疫任務，但絕不因此降低打擊犯罪的量能，任何違法行為皆以嚴查嚴辦的態度面對，呼籲民眾切心存僥倖，以身試法。
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