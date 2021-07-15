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安平兩廠房電纜線遭竊損失近百萬 警方逮捕3嫌賤賣10萬

聯合報 / 記者邵心杰／台南即時報導

台南市安平工業區6月下旬發生兩起待租廠房電纜線遭竊案，2廠商損失近達百萬元，台南市警六分局經半個月蒐證，發現36歲黃姓男子為首的竊盜集團涉有重嫌，經報請檢方指揮，昨晚兵分多路，分赴仁德等區，將黃等3嫌逮捕到案，發現他賤賣該批電纜線僅約10萬元外，清查該集團涉及台南地區6件廠房電線失竊案，正擴大偵辦中。

據調查，黃姓主嫌有竊盜等前科，夥同林姓及黃姓兩男，於防疫期間，南區、安南區及仁德區各工業區人力薄弱，專挑待租廠房或無人看管的廠房，三人一組分工，專偷電纜線牟利。安平工業區上月底陸續傳出兩起待租廠房電纜線竊盜案，兩廠商損失各有40多萬元，近百萬元，引起警方重視。

台南市警六分局立即成立專案小組追查，經交叉比對分析相關資料，認非亂槍打鳥普通竊案，而是有組織集團所為，專案小組彙整相關資料，並報請台南地檢署指揮偵辦。

專案小組經多日埋伏、跟監，確認黃嫌等人落腳處後，分別於昨日夜間及今日清晨，兵分多路拘提黃等3名嫌犯到案，並在黃嫌轎車起出大型油壓剪、板手、起子等大批作案工具，另在林嫌租屋處外草叢，發現大批遭剝除的電纜線外皮及銅線。

警方初步清查，該集團涉及台南地區6件廠房電線失竊案，然而，黃嫌等人說詞避重就輕，也對銷贓管道多所保留，警方正循線擴大偵辦中。

專案小組在黃嫌轎車起出大型油壓剪、板手、起子等大批作案工具。記者邵心杰／翻攝
專案小組在黃嫌轎車起出大型油壓剪、板手、起子等大批作案工具。記者邵心杰／翻攝
專案小組在林嫌租屋處外草叢，發現大批遭剝除的電纜線外皮及銅線。記者邵心杰／翻攝
專案小組在林嫌租屋處外草叢，發現大批遭剝除的電纜線外皮及銅線。記者邵心杰／翻攝
台南市警六分局專案小組兵分多路拘提黃等3名嫌犯到案，清查後發現該集團涉及台南地區6件電纜線失竊案。記者邵心杰／翻攝
台南市警六分局專案小組兵分多路拘提黃等3名嫌犯到案，清查後發現該集團涉及台南地區6件電纜線失竊案。記者邵心杰／翻攝

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