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不知棉被藏母私房錢 男把50萬當垃圾幸清潔員拾金不昧
64歲連姓清潔隊員本月13日傍晚分類垃圾時，在一袋棉被裡發現新台幣50萬元，趕緊通報清潔隊長並報案處理，最後警方熱心協助尋人，今天上午順利聯繫上失主43歲林男領回。
警方表示，13日連姓清潔員前來新莊派出所報案，指出當天傍晚她於新莊路武聖廟一帶收運垃圾時收到一袋棉被，因棉被以塑膠袋包裹，返隊後她將袋子拆開準備分類，卻在攤平棉被後掉出5捆千元鈔，數一數竟有50萬元，趕緊通報隊長，並前往派出所報案。
新莊警方受理拾得遺失物後，深恐失主根本不知有遺失鉅額，便主動調閱監視畫面，想查出是誰丟的棉被，沒想到監視畫面恰好是死角，新莊警方便輾轉透過安裝於垃圾車後方的記錄器影像鎖定丟棄棉被的男子，再循線調閱監視畫面查找男子住所，最後更拿著男子影像到他住所附近詢問，費盡心思才聯繫上弄丟50萬元的失主林男。
「很感激清潔隊員拾金不昧，也非常感謝員警耗費這麼大心力才找到我」，不知自己丟了50萬的林男說，這筆錢是母親生前存的，5月份時林母在住所跌倒後不幸往生，家人陸續整理母親遺物，過程中不慎將藏有50萬的棉被扔了，萬幸遇到細心且拾金不昧的清潔員，又有警方不辭辛勞，熱心協助找人，他才能順利領回這筆錢。
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