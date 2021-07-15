老人補助要先提空存款？老婦險被詐一百萬

台北市萬華警分局提醒，疫情期間仍有詐騙集團，萬華地區就有一名婦人險些被騙一百萬元，好在銀行人員發覺不對，緊急聯繫警方到場處理，讓婦人財產得以保存。

警方指出，這個月5日，一名6旬婦人前往瑞興銀行萬華分行，要提領名下帳戶內的100萬元，行員執行例行性關懷提問時，婦人一開始說款項為繳清房屋貸款用，但後來說詞前後不一加上金額龐大，行員為避免婦人遭遇詐騙，立即通知西園派出所員警到場協助瞭解、護鈔。

警方到場，婦人仍說提款是要繳納房屋貸款，員警後續關心，婦人才透漏接獲社福中心社工電話，向她告知可協助代為辦理老人補助，但需將帳戶內款項清空以免審核時資格不符，因此到銀行提領帳戶內款項；員警耐心勸說，並告知銀行存款資料，國稅局皆有紀錄可查，即便將款項領出也有相關紀錄，同時連繫婦人子女到場，會同協助婦人向社福中心查證確認，婦人才驚覺遭遇詐騙。