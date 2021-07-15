老人補助要先提空存款？老婦險被詐一百萬
台北市萬華警分局提醒，疫情期間仍有詐騙集團，萬華地區就有一名婦人險些被騙一百萬元，好在銀行人員發覺不對，緊急聯繫警方到場處理，讓婦人財產得以保存。
警方指出，這個月5日，一名6旬婦人前往瑞興銀行萬華分行，要提領名下帳戶內的100萬元，行員執行例行性關懷提問時，婦人一開始說款項為繳清房屋貸款用，但後來說詞前後不一加上金額龐大，行員為避免婦人遭遇詐騙，立即通知西園派出所員警到場協助瞭解、護鈔。
警方到場，婦人仍說提款是要繳納房屋貸款，員警後續關心，婦人才透漏接獲社福中心社工電話，向她告知可協助代為辦理老人補助，但需將帳戶內款項清空以免審核時資格不符，因此到銀行提領帳戶內款項；員警耐心勸說，並告知銀行存款資料，國稅局皆有紀錄可查，即便將款項領出也有相關紀錄，同時連繫婦人子女到場，會同協助婦人向社福中心查證確認，婦人才驚覺遭遇詐騙。
警方說，疫情從5月中爆發至今，萬華警分局與轄內金融機購、超商，已攔阻計4件詐騙案件；分局長張隆興重視轄區治安，親自前往銀行致贈感謝狀，感謝銀行協助警方防堵詐騙。同時也呼籲民眾，如接獲疑似詐騙電話一定要謹記「一聽、二掛、三求證」步驟，若遇到疑似詐騙情形，應即撥打反詐騙專線「165」或「110」，尋求協助避免陷入詐騙陷阱。
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