快訊

7月26日解除三級警戒？ 衛福部：並非不可能

67億疫苗錢花哪去？審計長稱機密拒答 立委批：有哪個國家像這樣？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

屏東頂級牡丹灣Villa遭爆餐廳群聚 18男女煮火鍋敲紅酒杯

聯合報 / 記者潘欣中／屏東即時報導

本月13日起的微解封屏東縣政府仍維持「餐廳禁止內用」規定，且三級警戒延長期間「 室內不得超過五人」群聚；縣府昨天接獲投訴，指牡丹鄉頂級的牡丹灣villa，13日當晚竟開放餐廳、提供餐具，讓18名房客自行煮火鍋，今早派員前往了解，將就違規部分開立舉發單。

業者說明，服務人員見房客帶著食材擺放餐廳桌上時，立即勸阻要依防疫規範帶回房內，房客發現有人攝影，為避免造成困擾，晚上全部退房，Villa如有違反相關防疫規定，會立即檢討改善修正。

投訴指出，該組客人是13日微解封那天最大的一團，約莫十多人分開數輛車抵達，都是外縣市來的老主顧，1年至少入住兩至三次，小費給的大方，包下數間每晚訂價1萬8到2萬7千元不等的豪華套房，預計行程為3天2夜；不過，這些客人似乎得知在室內餐廳群聚吃火鍋違規情事會被檢舉，隨即倉惶退房，原本泳池畔烤肉活動也取消。

投訴人提供的照片可見餐廳現場群聚有10多人，多數未戴口罩，其他人散置座位或坐或站邊吃邊聊天，還有人拿著紅酒杯，狀似輕鬆。現場旁還有約4名工作人員待命服務，最多有18名成年人在餐廳群聚；批業者為老主顧違反防疫規定，大開方便之門。

屏東縣政府表示，昨天1999專線有接到這件投訴，今早派員前往位於牡丹旭海村的牡丹灣villa稽查了解，若違反停止室內5人以上，室外10人以上聚會的事實，依違反傳染病防治法第37條第1項第1款。同法第67條第1項第2款，連同場地管理人，可處每人6萬元以上、30萬元以下罰鍰。

業者說明，警戒三級後即停止接客，微解封後下修住房量，並依中央疫情中心規定，餐廳停止內用，用餐送到房間，13日只接這18名客人，分住9間房，服務員當時見到房客帶著食材擺放餐廳桌上時，立即上前勸阻，請他們依防疫規範帶回房內，房客也配合帶離，發現有人攝影，為避免造成困擾，晚上全部退房，這兩天都沒有房客；Villa營運均遵循中央疫情中心規定，如有違反相關防疫規定，會立即檢討改善修正。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

屏東縣政府昨天接獲投訴，指牡丹鄉頂級的牡丹灣villa，13日當晚竟開放餐廳、提供餐具，讓18名房客自行煮火鍋，今早派員前往了解，將就違規部分開立舉發單；業者表示如有違反相關防疫規定，會立即檢討改善修正。圖／牡丹灣villa提供
屏東縣政府昨天接獲投訴，指牡丹鄉頂級的牡丹灣villa，13日當晚竟開放餐廳、提供餐具，讓18名房客自行煮火鍋，今早派員前往了解，將就違規部分開立舉發單；業者表示如有違反相關防疫規定，會立即檢討改善修正。圖／牡丹灣villa提供
屏東縣政府昨天接獲投訴，指牡丹鄉頂級的牡丹灣villa，13日當晚竟開放餐廳、提供餐具，讓18名房客自行煮火鍋，今早派員前往了解，將就違規部分開立舉發單；業者表示如有違反相關防疫規定，會立即檢討改善修正。圖／民眾提供
屏東縣政府昨天接獲投訴，指牡丹鄉頂級的牡丹灣villa，13日當晚竟開放餐廳、提供餐具，讓18名房客自行煮火鍋，今早派員前往了解，將就違規部分開立舉發單；業者表示如有違反相關防疫規定，會立即檢討改善修正。圖／民眾提供
屏東縣政府昨天接獲投訴，指牡丹鄉頂級的牡丹灣villa，13日當晚竟開放餐廳、提供餐具，讓18名房客自行煮火鍋，今早派員前往了解，將就違規部分開立舉發單；業者表示如有違反相關防疫規定，會立即檢討改善修正。圖／牡丹灣villa提供
屏東縣政府昨天接獲投訴，指牡丹鄉頂級的牡丹灣villa，13日當晚竟開放餐廳、提供餐具，讓18名房客自行煮火鍋，今早派員前往了解，將就違規部分開立舉發單；業者表示如有違反相關防疫規定，會立即檢討改善修正。圖／牡丹灣villa提供
屏東縣政府昨天接獲投訴，指牡丹鄉頂級的牡丹灣villa，13日當晚竟開放餐廳、提供餐具，讓18名房客自行煮火鍋，今早派員前往了解，將就違規部分開立舉發單；業者表示如有違反相關防疫規定，會立即檢討改善修正。圖／牡丹灣villa提供
屏東縣政府昨天接獲投訴，指牡丹鄉頂級的牡丹灣villa，13日當晚竟開放餐廳、提供餐具，讓18名房客自行煮火鍋，今早派員前往了解，將就違規部分開立舉發單；業者表示如有違反相關防疫規定，會立即檢討改善修正。圖／牡丹灣villa提供
屏東縣政府昨天接獲投訴，指牡丹鄉頂級的牡丹灣villa，13日當晚竟開放餐廳、提供餐具，讓18名房客自行煮火鍋，今早派員前往了解，將就違規部分開立舉發單；業者表示如有違反相關防疫規定，會立即檢討改善修正。圖／牡丹灣villa提供
屏東縣政府昨天接獲投訴，指牡丹鄉頂級的牡丹灣villa，13日當晚竟開放餐廳、提供餐具，讓18名房客自行煮火鍋，今早派員前往了解，將就違規部分開立舉發單；業者表示如有違反相關防疫規定，會立即檢討改善修正。圖／牡丹灣villa提供

房客 屏東縣政府 微解封

延伸閱讀

微解封中市圖單一窗口借閱 2日預約申請借書近3萬筆

因應27日解封推下次玩水券 和平島公園推4套票即起預約

影／等了2個月！桌球館降載、高標準防疫迎接微解封

微解封廟口藝術被邊緣化？ 不平之鳴轉貼蔡英文臉書

相關新聞

獨／５月預告「要殺人」 他一刀刺死同事

吳男任職台中市西屯區一家派遣公司，昨晚酒後與賴男發生爭執，竟持牛排刀刺賴，一刀斃命。吳男看完行凶影片坦承是他所為，又改口...

欠千萬債務高雄鬧區當街遭押 肉票喊「救命」警奔宮廟救人

高雄一對夫妻檔被指積欠千萬債務，昨天晚間6時許從鼓山區裕誠路住處出門時，遭46歲張姓男子等6人強押上車，妻子因未參與投資...

屏東頂級牡丹灣Villa遭爆餐廳群聚 18男女煮火鍋敲紅酒杯

本月13日起的微解封，屏東縣政府仍維持「餐廳禁止內用」規定，且三級警戒延長期間「 室內不得超過五人」群聚；縣府昨天接獲投...

桃園男公園運動突路倒沒了心跳 鬼門關前走一遭被救回

桃園市昨天清早有男子到公園運動，突然面色鐵青倒臥路邊，員警到場後發現他漸漸失去呼吸心跳，趕忙在119指導下進行CPR，經...

小貨車轉彎載運碎石散滿地影響行車安全 遭警開單告發

陳男駕駛小貨車載運碎石，行經台中市東關路四段與天福橋附近，轉彎時載運的碎石散落一地，影響道路行車安全，警方獲報後趕至現場...

影／晶華酒店知名鞋店遭竊逾200萬衣物 前員工坦承涉案

台北市中山區晶華酒店知名鞋子品牌Golden Goose Deluxe Brand遭行竊案，警方鎖定鞋店前陳姓女員工涉案...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。