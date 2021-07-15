屏東頂級牡丹灣Villa遭爆餐廳群聚 18男女煮火鍋敲紅酒杯

本月13日起的微解封，屏東縣政府仍維持「餐廳禁止內用」規定，且三級警戒延長期間「 室內不得超過五人」群聚；縣府昨天接獲投訴，指牡丹鄉頂級的牡丹灣villa，13日當晚竟開放餐廳、提供餐具，讓18名房客自行煮火鍋，今早派員前往了解，將就違規部分開立舉發單。

業者說明，服務人員見房客帶著食材擺放餐廳桌上時，立即勸阻要依防疫規範帶回房內，房客發現有人攝影，為避免造成困擾，晚上全部退房，Villa如有違反相關防疫規定，會立即檢討改善修正。

投訴指出，該組客人是13日微解封那天最大的一團，約莫十多人分開數輛車抵達，都是外縣市來的老主顧，1年至少入住兩至三次，小費給的大方，包下數間每晚訂價1萬8到2萬7千元不等的豪華套房，預計行程為3天2夜；不過，這些客人似乎得知在室內餐廳群聚吃火鍋違規情事會被檢舉，隨即倉惶退房，原本泳池畔烤肉活動也取消。

投訴人提供的照片可見餐廳現場群聚有10多人，多數未戴口罩，其他人散置座位或坐或站邊吃邊聊天，還有人拿著紅酒杯，狀似輕鬆。現場旁還有約4名工作人員待命服務，最多有18名成年人在餐廳群聚；批業者為老主顧違反防疫規定，大開方便之門。

屏東縣政府表示，昨天1999專線有接到這件投訴，今早派員前往位於牡丹旭海村的牡丹灣villa稽查了解，若違反停止室內5人以上，室外10人以上聚會的事實，依違反傳染病防治法第37條第1項第1款。同法第67條第1項第2款，連同場地管理人，可處每人6萬元以上、30萬元以下罰鍰。

業者說明，警戒三級後即停止接客，微解封後下修住房量，並依中央疫情中心規定，餐廳停止內用，用餐送到房間，13日只接這18名客人，分住9間房，服務員當時見到房客帶著食材擺放餐廳桌上時，立即上前勸阻，請他們依防疫規範帶回房內，房客也配合帶離，發現有人攝影，為避免造成困擾，晚上全部退房，這兩天都沒有房客；Villa營運均遵循中央疫情中心規定，如有違反相關防疫規定，會立即檢討改善修正。