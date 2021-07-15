疫情宅在家想不開一件又一件 高雄警緊急救援

40多歲的湯姓男子在通訊軟體群組留下輕生字眼，今天凌晨在外地的父親獲悉，急向高雄警方求助，但員警到男子住處，發現屋內空無一人，趕緊通報各單位尋找男子下落，1個多小時後，警方果然在高雄港畔找到這名男子，才勸解這名男子打消念頭。

據了解，今天凌晨零點多，湯姓男子在群組留下輕生字眼，親友隔空勸解不下，老父親趕緊打電話向高雄警方求救，就怕兒子想不開。高雄市警前鎮分局員警，趕去湯的住處，但屋內沒人，發覺湯先一步騎車離家，員警趕緊透過車辨系統找人，並通報各單位協助找人。

直到今天凌晨1點40分，鼓山警分局新濱派出所員警才在哈瑪星通往西子灣的哨船頭碼頭，找到湯男的機車，及時上前勸解湯姓男子，他才打消念頭，騎車離去。

員警說，疫情期間，員警不但要去疫苗接種站為民服務，平常勤務也沒稍減，連民眾宅在家，也令警、消疲於奔命。

高雄市警苓雅分局7月8日凌晨1點多也接獲通報，獲悉張姓男子的妻子連日精神不佳，把自己鎖在屋內，無論如何敲門，張妻都沒回應，張怕妻子想不開，報警求助。警方連夜找房東來開門，與張進屋察看，才發現原來妻子服藥沈睡，送醫後已無礙。