桃園男公園運動突路倒沒了心跳 鬼門關前走一遭被救回

桃園市昨天清早有男子到公園運動，突然面色鐵青倒臥路邊，員警到場後發現他漸漸失去呼吸心跳，趕忙在119指導下進行CPR，經救護人員接手後，終於將他從鬼門關前拉回，恢復穩定生命跡象並送醫診治。

昨天上午6時48許，有民眾跑進桃園警分局景福派出所報案，指稱文昌公園旁巷道上，有男子疑似疾病發作路倒，失去意識，而且身體還不斷抽搐，疑似是中風；4名員警馬上到場了解。

員警到場，見郭姓男子（63歲）躺臥地上，面色鐵青，不論呼叫、拍打均無回應，且發現他的呼吸、脈搏逐漸減弱，不久候更停止，由於情況危急，員警只好在119指導下施作CPR搶救。

三民救護分隊於6時55分趕抵現場，經人員施作CPR、AED、輸液等急救措施後，終於將郭男從鬼門關前拉回，於7時12分恢復穩定呼吸心跳，隨後送往聖保祿醫院救治。