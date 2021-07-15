欠千萬債務高雄鬧區當街遭押 肉票喊「救命」警奔宮廟救人

高雄一對夫妻檔被指積欠千萬債務，昨天晚間6時許從鼓山區裕誠路住處出門時，遭46歲張姓男子等6人強押上車，妻子因未參與投資率先獲釋，男方則被押往梓官區某宮廟「喬債」。警方根據沿途監視器畫面，掌握張男等人行蹤，昨晚8時許順利救出肉票，並將涉案張男等6人逮捕，遭押被害人僅手部受傷，全案警詢後，依妨害自由、恐嚇、傷害等罪，移送高雄地檢署偵辦。

警方調查，經營投顧公司的被害夫妻檔，被控積欠千餘萬元投資款項，張姓男子受債主委託催討債務，昨天傍晚與其他5名同夥分乘2輛汽車，到被害夫妻檔位於裕誠路的住處門外等候。

昨天晚間6時許，被害人準備開車外出，張男等人上前催債，夫妻倆見對方人多勢眾大喊「救命」，未料仍被張男等人強押上車，過程中因被害丈夫強硬抵抗，手部被車門夾傷，上車後一路往北高雄逃逸。由於妻子未參與投資過程，張男等人抵達楠梓後，率先讓女方獲釋，僅押著男方繼續往梓官方向行駛。

警方昨天接獲報案後，與市刑大偵三隊組成專案小組，根據附近監視器畫面，查出2輛涉案車從鼓山一路往北至梓官區，警方先在梓官區中正路查獲其中一輛涉案車，逮捕兩名外出購物的小弟，兩人供出張男等人行蹤後，在前往梓官區某間宮廟前，順利解救遭押的被害人及張男等4名犯嫌。

警方在張男等人身上查獲手機、委託書等證物。張男向警方表示，因對方積欠大筆款項卻避不見面，他才受人委託向對方追討債務，將對方約出來聊聊如何還債。