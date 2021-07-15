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小貨車轉彎載運碎石散滿地影響行車安全 遭警開單告發
陳男駕駛小貨車載運碎石，行經台中市東關路四段與天福橋附近，轉彎時載運的碎石散落一地，影響道路行車安全，警方獲報後趕至現場擺放交通錐，並以掃把及畚斗清理碎石。警方也調閱路口監視畫面，依道路交通管理處罰條例告發陳男。
7月12日上午8時許，台中市警局東勢分局茅埔派出所接獲民眾報案，稱在東勢區東關路四段與天福橋頭處，有散落碎石在道路上影響車輛通行安全，警方獲報後即刻趕赴現場，放置交通錐以提醒來往用路人，再以掃靶及畚斗將碎石清除，在半小時內清除碎石完畢恢復交通順暢。
員警返所後，立即調閱路口監視畫面清查碎石來源，發現陳男駕駛自小貨車載運碎石，做為附近住戶建築圍牆所用材料，行經東勢區東關路四段與天福橋時因轉彎造成所載碎石散落路面，警方依道路交通管理處罰條例開單告發。
茅埔派出所副所長郭文達呼籲，民眾載運貨物應注意防護措施，行經山區彎路時應減速慢行防止貨物飛散，如有發現路面有枯木、落石或其他障礙物，請立即通知主管機關或通知警方前往協助處理，以維護用路人安全。
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