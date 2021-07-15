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影／晶華酒店知名鞋店遭竊逾200萬衣物 前員工坦承涉案
台北市中山區晶華酒店知名鞋子品牌Golden Goose Deluxe Brand遭行竊案，警方鎖定鞋店前陳姓女員工涉案，今天上午在她的中和住家逮人，分別在她住處、汽車上查獲贓物30多件衣服、10多件褲子、鞋子10多件，陳女也坦承犯行。不過，店家調查遭竊的衣物價值超過200萬，陳女辯稱「沒有那麼多」，警方懷疑陳已將一部分變賣，還在做筆錄。
晶華酒店知名鞋子品牌Golden Goose Deluxe Brand，今年3月開始店內衣物陸續莫名消失，楊姓女經理察覺有異調閱監視器，發現陳姓女前員工涉嫌返店行竊，本月13日報案。楊女說，她透過監視器發現嫌犯外貌就是陳姓女前員工，陳女今年3月離職，有將店家鑰匙交還，不清楚為何仍能入店行竊。
警方今天早上持拘票前往陳女住家逮人，發現她住處、汽車上擺著贓物30多件衣服、10多件褲子、鞋子10多件，陳坦承犯行，但否認行竊衣物價值超過200萬，警方還在釐清。
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