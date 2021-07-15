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影／醉男闖入廟裡睡覺…廟公嚇壞報警 警舉發未戴口罩
疫情三級警戒，仍發生違反規定與脫序亂象，屏東縣內埔警分局本月11日，一名醉醺醺的50歲鍾姓男子跑到廟內睡覺，嚇壞廟公，趕緊報案，警方到場勸離，發現這名男子沒有戴口罩，警方依規定舉發。
警方指出，內埔鄉民善街的宮廟，三級警戒期間，拒絕信徒入內參拜，嚴防疫情擴散。黃姓廟公日前發現一名男子未戴罩，趴在桌上睡覺，嚇得趕緊報案。
內埔所員警到場，叫起酣然大睡鍾姓男子，鍾稱在友人家喝酒，酒氣發作，體力不支，牽著單車，想找地方小盹。見該廟的柵欄打的開，才開門入內，直接在廟會議桌睡著了。
鍾強調喝酒僅3個人，在室內，未違反群聚規定，警方提醒，宮廟從5月19日起禁止入內，婉勸鍾民速離，並約制不准騎腳踏車，否則將予舉發；鍾未戴口罩，內埔所依規定舉發。
警方指出，13日起微解封，但大部分宮廟，基於防疫仍不開放宮廟供信眾參拜及使用，民眾應遵守各宮廟的規畫。
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