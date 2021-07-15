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持水果刀劫超商 男見警上門逃到隔壁卻開門偷看被捕
37歲吳男因缺錢花用，昨天趁著凌晨人少時持水果刀跑到新北市林口區一間超商行搶，警方在吳男一名友人的分租套房發現他身影，前往查訪，吳男聽見警方敲門逃到隔壁套房想躲緝，卻因頻繁偷開門察看警方行蹤而引起員警注意，當場以侵入住宅現行犯被逮，詢後依強盜、侵入住宅罪嫌移送。
據悉，吳男有毒品、強盜、竊盜等前科，昨天他趁著凌晨人少，騎腳踏車跑到林口一間超商，持水果刀搶劫，逼迫店員交出收銀機內現金，得手8百元後再騎腳踏車逃逸。
警方獲報到場，立即成立專小組，調閱監視畫面追蹤，發現他一路騎單車回泰山區住所，換了一身衣服後，又搭乘計程車跑到三重一個社區內分租套房找友人。
林口警方立即前往，按電鈴要求吳男出面，嚇得他利用分租套房之間空隙鑽來鑽去，跑到隔壁別人的套房內，還悄悄看了一個門縫觀察警方，卻因把門開開關關引起警方注意，趁他開門時一把將門拉開，當場以侵入住宅現行犯將吳男逮捕，並從他身上起出剩餘贓款一百元，吳男坦承犯案，詢問後依強盜、侵入住宅移送新北地檢署。
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