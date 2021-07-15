快訊

3批疫苗下午分批抵台 日贈AZ下午2時40分最先抵桃機

內湖IKEA、好市多有確診者足跡 北市府通知暫停營業清消

聽新聞
test
0:00 / 0:00

持水果刀劫超商 男見警上門逃到隔壁卻開門偷看被捕

聯合報 / 記者柯毓庭／新北即時報導

37歲吳男因缺錢花用，昨天趁著凌晨人少時持水果刀跑到新北市林口區一間超商行搶，警方在吳男一名友人的分租套房發現他身影，前往查訪，吳男聽見警方敲門逃到隔壁套房想躲緝，卻因頻繁偷開門察看警方行蹤而引起員警注意，當場以侵入住宅現行犯被逮，詢後依強盜、侵入住宅罪嫌移送。

據悉，吳男有毒品、強盜、竊盜等前科，昨天他趁著凌晨人少，騎腳踏車跑到林口一間超商，持水果刀搶劫，逼迫店員交出收銀機內現金，得手8百元後再騎腳踏車逃逸。

警方獲報到場，立即成立專小組，調閱監視畫面追蹤，發現他一路騎單車回泰山區住所，換了一身衣服後，又搭乘計程車跑到三重一個社區內分租套房找友人。

林口警方立即前往，按電鈴要求吳男出面，嚇得他利用分租套房之間空隙鑽來鑽去，跑到隔壁別人的套房內，還悄悄看了一個門縫觀察警方，卻因把門開開關關引起警方注意，趁他開門時一把將門拉開，當場以侵入住宅現行犯將吳男逮捕，並從他身上起出剩餘贓款一百元，吳男坦承犯案，詢問後依強盜、侵入住宅移送新北地檢署。

犯案後吳男騎自行車逃回住所，換了衣服後又搭計程車到三重找朋友。記者柯毓庭／翻攝
犯案後吳男騎自行車逃回住所，換了衣服後又搭計程車到三重找朋友。記者柯毓庭／翻攝
吳男因缺錢買毒，持刀搶劫超商，得手八百元。記者柯毓庭／翻攝
吳男因缺錢買毒，持刀搶劫超商，得手八百元。記者柯毓庭／翻攝
警方詢問後依強盜、侵入住宅等罪嫌將吳男移送新北地檢署。記者柯毓庭／翻攝
警方詢問後依強盜、侵入住宅等罪嫌將吳男移送新北地檢署。記者柯毓庭／翻攝

強盜 林口

延伸閱讀

影／高雄男向胞弟借錢不成 竟持預藏水果刀傷人

林口散策腳下有驚喜 老外彩繪引尋寶樂趣

委內瑞拉總統政敵被捕 遭叛國罪起訴

計程車司機排班到深夜遭歹徒持刀洗劫 竹南警1小時破案

相關新聞

影／驚悚畫面曝光！台64線砂石車連環撞 1人慘死

台64線西行下八里匝道口14日上午發生一起連環車禍，當時的撞擊畫面曝光！一輛砂石車疑似煞車失靈，先是撞上休旅車與小貨車後...

影／派遣工酒後口角一刀刺死同事 犯後稱：我被人下符咒

台中市昨晚發生命案！西屯區同志巷一處人力派遣公司宿舍，昨晚11時許，賴男與吳男疑似酒後發生爭執，吳竟持一把牛排刀刺向賴胸...

點疫情每人補1萬連結卻是「金剛比中指」 戲謔非散布謠言不罰

基隆市趙姓市民在今年5月20日，在某社群網站臉書平台張貼文章，指自5月18日起。由於疫情的關係，每人補助疫情援助金，新台...

民雄堆放木料工廠大火白天燒到黑夜 延燒近10小時撲滅

嘉義縣民雄鄉秀林村一處鐵皮工廠，昨天下午1點57分發生大火，因廠內堆放大批木料，天氣炎熱，熊熊大火迅速燃燒，廠區全面陷入...

晶華酒店名鞋店疑遭前員工返店行竊 損失價值超過200萬

台北市中山區晶華酒店知名鞋子品牌Golden Goose Deluxe Brand，今年3月開始店內衣物陸續莫名消失，楊姓女經理察覺有異調閱監視器，發現陳姓女前員工涉嫌返店行竊報案。警方今天上午在陳女的中和住處將她拘提，正帶回偵詢，初步調查她行竊衣物價值超過200萬。

影／醉男闖入廟裡睡覺…廟公嚇壞報警 警舉發未戴口罩

疫情三級警戒，仍發生違反規定與脫序亂象，屏東縣內埔警分局本月11日，一名醉醺醺的50歲鍾姓男子跑到廟內睡覺，嚇壞廟公，趕...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。