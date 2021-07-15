金門新塘垃圾場傳大火 風倒木助燃火警面積達1000平方公尺

金門縣金湖鎮的新塘垃圾場今天上午7時許傳出火警，由於現場有大批的風倒木，天乾物燥再加上風勢猛烈，火勢一發不可收拾，燃燒面積達1000至1500多平方公尺，金門縣消防局獲報出動5車共10多人到場灌救，目前火勢已控制住；消防隊初步研判應該是自燃，至於詳細的起火原因，還需進行調查。

金門消防局第二大隊大隊長陳參奇表示，一早就接獲民眾報案，新塘垃圾場又起大火，起火位置位於風倒木堆置場，火勢相當猛烈，燃燒面積將近1000平方公尺，消防局立即派遣5輛消防車，10多名職義消到場灌救，並調派挖土機開闢防火巷，以防大火向周遭的林地延燒。

但因現場有大批垃圾與風倒木，雖然火勢已經初步控制住，但還在持續撲滅殘火，現場濃煙密佈、惡臭難當，消防局目前正持續灌救中。