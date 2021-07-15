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金門新塘垃圾場傳大火 風倒木助燃火警面積達1000平方公尺

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導

金門縣金湖鎮的新塘垃圾場今天上午7時許傳出火警，由於現場有大批的風倒木，天乾物燥再加上風勢猛烈，火勢一發不可收拾，燃燒面積達1000至1500多平方公尺，金門縣消防局獲報出動5車共10多人到場灌救，目前火勢已控制住；消防隊初步研判應該是自燃，至於詳細的起火原因，還需進行調查。

金門消防局第二大隊大隊長陳參奇表示，一早就接獲民眾報案，新塘垃圾場又起大火，起火位置位於風倒木堆置場，火勢相當猛烈，燃燒面積將近1000平方公尺，消防局立即派遣5輛消防車，10多名職義消到場灌救，並調派挖土機開闢防火巷，以防大火向周遭的林地延燒。

但因現場有大批垃圾與風倒木，雖然火勢已經初步控制住，但還在持續撲滅殘火，現場濃煙密佈、惡臭難當，消防局目前正持續灌救中。

金湖鎮長陳文顧獲報，也在9點多到場關心，並為辛苦的消防隊員送上早餐，陳文顧表示，研判火警應該是自燃，目前已經燃燒2-3小時，他也透露，火勢會如此猛烈，主要是近10年來東半島颱風過後的風倒木都集中在此，數量近千噸，但卻一直還未處理，先前也曾傳出多次自燃現象。

金門消防局第二大隊大隊長陳參奇受訪說明早上的新塘垃圾場情況。記者蔡家蓁／攝影
金門消防局第二大隊大隊長陳參奇受訪說明早上的新塘垃圾場情況。記者蔡家蓁／攝影
新塘垃圾場今天上午7時許傳出大火，消防局調派挖土機開闢防火巷，以防大火向周遭的林地延燒。記者蔡家蓁／攝影
新塘垃圾場今天上午7時許傳出大火，消防局調派挖土機開闢防火巷，以防大火向周遭的林地延燒。記者蔡家蓁／攝影
新塘垃圾場今天上午7時許傳出大火，由於現場有大批的風倒木，火勢猛烈。記者蔡家蓁／攝影
新塘垃圾場今天上午7時許傳出大火，由於現場有大批的風倒木，火勢猛烈。記者蔡家蓁／攝影
金門縣金湖鎮的新塘垃圾場今天上午7時許傳出火警，由於現場有大批的風倒木，天乾物燥再加上風勢猛烈，火勢一發不可收拾。圖／讀者提供
金門縣金湖鎮的新塘垃圾場今天上午7時許傳出火警，由於現場有大批的風倒木，天乾物燥再加上風勢猛烈，火勢一發不可收拾。圖／讀者提供

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