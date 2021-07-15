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點疫情每人補1萬連結卻是「金剛比中指」 戲謔非散布謠言不罰
基隆市趙姓市民在今年5月20日，在某社群網站臉書平台張貼文章，指自5月18日起。由於疫情的關係，每人補助疫情援助金，新台幣1萬元，並附有連結，點開後是金剛比中指的圖。警方依違反社會秩序維護法送辦，法官審理後認為，並無任何與「疫情援助金」有關訊息，為惡作劇連結，非政府機關公告網頁，尚不足以引起閱覽者心生畏懼或恐慌，判決不罰。
基隆地院日前判決指出，趙姓市民今年10年5月20日20時許，在住所於社群網站FACEBOOK平台上張貼文章「110年5月18號起。由於疫情的關係，每人補助疫情援助金，新台幣10,000元，申請詳情如下：（＃我領教到了妳呢？），並有一連結的不實訊息，警方認為嚴重影響公共之安寧，依違反社會秩序維護法之散布謠言，足以影響公共之安寧行為送辦。
趙姓市民辯稱，他張貼該則貼文只是好玩，連結的圖片只是一張圖，是金剛比中指的圖，他也是複製別人的，沒有講到國家和政府，只是開玩笑才會轉傳，因為裡面的圖他覺得沒有大礙，完全沒有想要影響公眾認知，或造成社會秩序混亂。
法官審理指出，趙姓市民貼文時，仍值嚴重新冠肺炎疫情期間，率爾轉發而散布於眾，有欠思慮，實屬可議。但如一般民眾欲了解「疫情援助金」內容，勢需點開該訊息所附連結，而該連結經開啟後，網頁呈現一隻猩猩手比中指之圖片，並無任何與「疫情援助金」有關訊息。
法官認為，有關疫情援助金1萬元只是戲謔之意，主觀上顯無散布謠言之故意，是一般民眾於開啟該連結當下，應可立即發覺此為一惡作劇連結，而非政府機關之公告網頁，尚不足以引起閱覽者心生畏懼或恐慌，而達影響公共安寧之程度，應為不罰。
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