快訊

3批疫苗下午分批抵台 日贈AZ下午2時40分最先抵桃機

內湖IKEA、好市多有確診者足跡 北市府通知暫停營業清消

聽新聞
test
0:00 / 0:00

點疫情每人補1萬連結卻是「金剛比中指」 戲謔非散布謠言不罰

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導

基隆市趙姓市民在今年5月20日，在某社群網站臉書平台張貼文章，指自5月18日起。由於疫情的關係，每人補助疫情援助金，新台幣1萬元，並附有連結，點開後是金剛比中指的圖。警方依違反社會秩序維護法送辦，法官審理後認為，並無任何與「疫情援助金」有關訊息，為惡作劇連結，非政府機關公告網頁，尚不足以引起閱覽者心生畏懼或恐慌，判決不罰。

基隆地院日前判決指出，趙姓市民今年10年5月20日20時許，在住所於社群網站FACEBOOK平台上張貼文章「110年5月18號起。由於疫情的關係，每人補助疫情援助金，新台幣10,000元，申請詳情如下：（＃我領教到了妳呢？），並有一連結的不實訊息，警方認為嚴重影響公共之安寧，依違反社會秩序維護法之散布謠言，足以影響公共之安寧行為送辦。

趙姓市民辯稱，他張貼該則貼文只是好玩，連結的圖片只是一張圖，是金剛比中指的圖，他也是複製別人的，沒有講到國家和政府，只是開玩笑才會轉傳，因為裡面的圖他覺得沒有大礙，完全沒有想要影響公眾認知，或造成社會秩序混亂。

法官審理指出，趙姓市民貼文時，仍值嚴重新冠肺炎疫情期間，率爾轉發而散布於眾，有欠思慮，實屬可議。但如一般民眾欲了解「疫情援助金」內容，勢需點開該訊息所附連結，而該連結經開啟後，網頁呈現一隻猩猩手比中指之圖片，並無任何與「疫情援助金」有關訊息。

法官認為，有關疫情援助金1萬元只是戲謔之意，主觀上顯無散布謠言之故意，是一般民眾於開啟該連結當下，應可立即發覺此為一惡作劇連結，而非政府機關之公告網頁，尚不足以引起閱覽者心生畏懼或恐慌，而達影響公共安寧之程度，應為不罰。

點疫情每人補1萬跳出金剛比中指，戲謔非散布謠言不罰，圖為打疫苗防疫示意圖。記者游明煌／攝影
點疫情每人補1萬跳出金剛比中指，戲謔非散布謠言不罰，圖為打疫苗防疫示意圖。記者游明煌／攝影

疫情 基隆 新冠肺炎

延伸閱讀

Facebook證實旗下衛星連網技術團隊 已由亞馬遜收購

港媒：中共黨內有人挑戰習核心 籲發展民主

獨／小嫻金剛只租不買原因曝光 暫不擺攤每天忙這件事

中芯國際研發副總辭職 剛獲授近千萬人民幣市值股票

相關新聞

影／驚悚畫面曝光！台64線砂石車連環撞 1人慘死

台64線西行下八里匝道口14日上午發生一起連環車禍，當時的撞擊畫面曝光！一輛砂石車疑似煞車失靈，先是撞上休旅車與小貨車後...

影／派遣工酒後口角一刀刺死同事 犯後稱：我被人下符咒

台中市昨晚發生命案！西屯區同志巷一處人力派遣公司宿舍，昨晚11時許，賴男與吳男疑似酒後發生爭執，吳竟持一把牛排刀刺向賴胸...

點疫情每人補1萬連結卻是「金剛比中指」 戲謔非散布謠言不罰

基隆市趙姓市民在今年5月20日，在某社群網站臉書平台張貼文章，指自5月18日起。由於疫情的關係，每人補助疫情援助金，新台...

民雄堆放木料工廠大火白天燒到黑夜 延燒近10小時撲滅

嘉義縣民雄鄉秀林村一處鐵皮工廠，昨天下午1點57分發生大火，因廠內堆放大批木料，天氣炎熱，熊熊大火迅速燃燒，廠區全面陷入...

晶華酒店名鞋店疑遭前員工返店行竊 損失價值超過200萬

台北市中山區晶華酒店知名鞋子品牌Golden Goose Deluxe Brand，今年3月開始店內衣物陸續莫名消失，楊姓女經理察覺有異調閱監視器，發現陳姓女前員工涉嫌返店行竊報案。警方今天上午在陳女的中和住處將她拘提，正帶回偵詢，初步調查她行竊衣物價值超過200萬。

影／醉男闖入廟裡睡覺…廟公嚇壞報警 警舉發未戴口罩

疫情三級警戒，仍發生違反規定與脫序亂象，屏東縣內埔警分局本月11日，一名醉醺醺的50歲鍾姓男子跑到廟內睡覺，嚇壞廟公，趕...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。