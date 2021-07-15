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影／派遣工酒後口角一刀刺死同事 犯後稱：我被人下符咒
台中市昨晚發生命案！西屯區同志巷一處人力派遣公司宿舍，昨晚11時許，賴男與吳男疑似酒後發生爭執，吳竟持一把牛排刀刺向賴胸口，一刀斃命，送醫急救無效。吳犯後與警方對峙，過程中大吼大叫不願配合，警方以辣椒水、優勢警力壓制，吳稱「我被人下符咒了」，說話語無倫次，全案朝殺人罪嫌偵辦。
昨晚11點50分警方接獲報案，西屯區同志巷一棟人力派遣公司宿舍發生糾紛，賴男(52歲)與吳男(36歲)酒後疑似起口角，吳竟持一把24公分長(含刀柄)牛排刀刺傷賴男，賴男送醫急救。
醫院表示，賴男全身只有肺部一刀穿刺傷，背部傷口1.5公分，經急救後仍傷重不治。
吳男行兇後躲回宿舍房間與警方對峙半小時，由於吳男手持凶器，警方不敢大意持盾牌、長盾、臂盾到場，吳男受不了辣椒水嗆味衝出房間，警方第一時間將他手上凶器牛排刀打掉，吳右手還持一把雨傘、一把長棍衝出，警方追了約100公尺將他壓制在地。
警方調查，吳男犯後精神狀況不濟，說話語無倫次，更稱「我被人下符咒了」、「那個就是我，別人叫我做的」、「別人給我下符咒的，我也不知道是誰」，今早將等吳男酒醒後進行警詢，全案朝殺人罪嫌偵辦。
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