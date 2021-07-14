影／男子持千元假鈔買檳榔換真鈔 警鎖定身分追緝
鄭姓男子日前騎機車到新北市深坑區路邊一處榔攤，涉嫌持千元玩具假鈔購買檳榔，藉此手法洗錢換得950元真鈔，新店警方追緝中。
深坑區文山路2段一間檳榔攤的檳榔西施陳姓女子向新店警方報案，指稱7月6日傍晚 5時許，一名男子騎機車停在檳榔攤前，大喊要買50元檳榔一包，陳女連忙拿一包檳榔和找零的950元走出檳榔攤。
陳女向警方表示，該名男子見她拿東黑西跑出來，右手一伸就把檳榔和零錢拿走，左手再將已折成三折的一張千元紙鈔塞給她，立馬加油騎走，她拉開低頭一看，才知收到一張玩具千元假鈔，但已來不及攔人。
新店警方獲報調閱監視器，發現嫌犯將機車車號已被遮掩，顯為預謀犯案，經擴大追查鎖定嫌犯鄭男（38歲）不僅在深坑區犯案，7月11日曾以相同手法在北市文山一分局轄區一間檳榔攤犯下類似案件，已全力追緝中，到案後將依詐欺罪嫌函送台北地檢署偵辦。
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