雲林男裝扮乩童「虐打稱治療」 男童嚇哭警方介入調查

雲林縣西螺鎮一名男子裝扮乩童，利用廟會活動涉嫌以治病之名，公開虐打老婦和孩童。圖／翻攝自Youtube

雲林縣西螺鎮一名男子裝扮乩童，利用廟會活動涉嫌以治病之名，公開虐打老婦和孩童，當時旁邊有許多民眾觀看，卻沒人管，民眾側錄影片近日在網路上瘋傳，警方掌握乩童可能是西螺一名吳姓男子，正深入追查。

這名裝扮乩童的男子以做法事之名，在西螺某地方為人「問神辦事」，當天有許多民眾圍觀，更有人參與被乩童虐打治病；一名男童被阿公、阿嬤帶去，當孫子被乩童痛打到哭時，長輩旁觀未制止。

警方調查，當天受害的人不只1人，已通知其他被害人前來說明。男子行為是否涉及傷害，警方表示，成年人可自主選擇提告與否，目前成年被害人都沒有提吿，男童監護人針對傷害部分也不提告，近日將傳訊乩童到案釐清狀況。

警方表示，針對男子行為違反孩童意願，已介入調查，朝違反「兒童及少年福利與權益保護法」偵辦，並通報雲林縣政府社會處協處，另男子佯稱治療的行為，則函請雲林縣衛生局裁處。

社會處社工人員今到孩童家中訪視，初步了解，孩童家庭沒有不當照顧，居住環境也安全；孩童當時是隨阿公、阿嬤去進香，長輩本身無特定信仰，是第1次碰到這類情況，當下是抱著祈求保佑的心態，不知道會是這種方式。

衛生局指出，以治療矯正或預防人體疾病、傷害殘缺或保健為直接目的，所為的診察、診斷及治療；或基於診察或診斷結果，以治療為目的，所為的處分或用藥等行為的全部或一部總稱為醫療行為。

衛生局長曾春美說，「醫師法」第28條規定，未取得合法醫師資格而執行醫療業務者，可處6個月至5年以下有期徒刑，得併科30萬元至150萬元以下罰金；經警方或衛生局查有未取得合法醫師資格，執行醫療業務行為者，將依法移送地檢署進行後續偵辦。

這名乩童究竟來自哪家宮廟，警方僅說尚在偵查中，不便透露，但先前這名乩童曾說自己來自白沙屯地區的神，曾被苗栗地區媒體披露，而他自稱的知名宮廟也出來澄清，指乩童非廟的人，與該廟完全無關。