女騎士倒地不到一分鐘又被撞 警：注意「二次事故」

發生車禍時勿逗留，一定要注意後方車輛，防止「二次追撞」憾事發生。日前台北市一名女騎士因與前車擦撞，摔車後倒地不起，不料不到一分鐘，一台計程車未注意前方倒地的女騎士，追撞後導致她失去生命跡象，送醫仍回天乏術。北市交通大隊提醒，發生交通事故務必提高警覺，若傷者無法移動、在車道待援，其他當事人應善用如三腳架、交通錐等物品警示後方車輛，避免發生二次事故。

41歲林姓女騎士7月6日晚上7時許下班返家，途中前方機車減速且向右偏移，林欲閃避，不料反應不及與前車擦撞，當下倒地無法起身。

前車騎士輕傷起身，路人見狀也幫忙戒護，期間後方戒護民眾暫時離開，欲提醒當時路邊臨停的轎車駕駛注意「不要壓到她」，而這時一台計程車沒發現前方事故，追撞並輾過林身體，導致二次憾事發生。

北市交通大隊表示，車禍發生時千萬不要在車道逗留，若傷者受重傷，無法移動、困在車道等候救援，其他當事人應協助警戒，並在事故後方適當距離擺設「三角架」；若無三角架，可觀察周邊環境物品作警示，如交通錐、垃圾桶等。