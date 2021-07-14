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調查局查辦疫情假訊息 3涉案者只一人到案

聯合報 / 記者張宏業／台北即時報導

COVID-19疫苗接種昨日創新高，近來臉書有傳指稱，「驚爆陳培哲怒嗆：高端二期曾死過人」、「中原酒店是收確診的防疫旅館」等訊息，調查局循線鎖定3網友，僅1人到案說明，詢後依違反「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」送辦。

據調查，有臉書社團PO文指稱，國產高端疫苗二期試驗有人死亡，但高端疫苗生物製劑公司已於6月10日說明，二期臨床試驗數據結果，未發生與疫苗相關嚴重不良反應，中研院院士陳培哲陳培哲也否認曾說「高端實驗死過人」；調查局追查是北部王姓男子散布，2度約談王男均拒絕到案，依法函送新北地檢署偵辦。

臉書另傳，「沒什麼事不要經過重慶北路天龍三溫暖，樓下的中原酒店是收確診的防疫旅館，對面的福君飯店也是防疫旅館，（三德）承德路、（台北城）重慶北路、（福君）（中原）重慶北路、（城市商旅）南京西路、（皇后旅館）長安西路太原路，還有一家尚未知道，以上都是大同區的七家確診防疫旅館」等訊息。

調查局向北市府傳播局查證，城市商旅非防疫旅館，該商旅也於6月7日在臉書澄清，彰化縣調查站查出是北部陳姓男子散布，日前由台北市調查處約談到案，陳男證實散布訊息，表示向MyGoPen查證，未獲澄清結果即轉發臉書社團。

臉書討論新北市樹林區大樹診所休診原因，下方留言區傳「聽說是有3人確診」及「不用等到明天，下午或晚間新聞就會報導」等訊息；調查局向大樹診所查證，該診所表示正常營業、無人確診，新北市調查處追查是北部陳姓女子散布，陳女也拒絕到案，依法函送檢方。

臉書謠傳中原酒店是防疫旅館。圖／調查局提供
臉書謠傳中原酒店是防疫旅館。圖／調查局提供
臉書謠傳國產高端疫苗曾死過人。圖／調查局提供
臉書謠傳國產高端疫苗曾死過人。圖／調查局提供
臉書謠傳新北大樹診所有人確診。圖／調查局提供
臉書謠傳新北大樹診所有人確診。圖／調查局提供

疫情 假消息

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