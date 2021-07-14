無照少年撞爛2車逃逸無蹤 桃園車主氣炸公開監視器

劉姓少年12日傍晚無照駕駛黑色賓士轎車，行經桃園市中壢區普忠路，疑因天雨路滑，變換車道超車時，不慎衝撞停放在對向停車格的2輛白色轎車，賓士車車頭因強烈撞擊幾乎全毀，2輛白色轎車也嚴重扭曲變形。未料劉男肇事後竟和同車的張姓少年當場落跑，讓遭撞的車主氣得跳腳，盼警方盡早釐清案情。

據了解，分別才19歲和18歲的張姓、劉姓少年肇事後毫髮無傷，卻未依規定留在現場等待警方處理，還高喊「漏油了！快爆炸了！」直接拔腿狂奔離開現場。2輛白色轎車的車主見停放的愛車無辜遭撞，卻不見肇事駕駛蹤影，氣得在臉書發文公開當天的監視器畫面，希望網友幫忙尋人。

警方後續連絡3車車主，發現肇事的黑色賓士車已經轉手好幾次，住在高雄的原楊姓車主無奈表示，該賓士車先前也曾發生車禍，但自己早已不是車主，近日會儘速向監理單位辦理過戶。