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嘉義男在家對母施暴後縱火逃逸 鄰居幫滅火嗆傷
嘉義市彭姓男子今天中午疑對母親施暴後在家縱火，幸地方里幹事經過，發現大門濃煙竄出報案，消防隊到場後立即滅火，火勢未延燒，黃姓鄰居被煙嗆傷送醫，警方正積極尋找彭姓男子，詳細起火原因仍待警消調查。
嘉義市芳安里長陳文彬表示，33歲彭姓男子是地方頭痛的人物，彭只要喝酒就在地方鬧事，有時故意打破鄰居玻璃、無理取鬧找鄰居麻煩，日前向家人要錢未果，還咬傷員警，社區居民都稱他像「不定時炸彈」，希望他能強制就醫。
鄰居表示，今天下午約2點彭對母親施暴，家人叫救護車將他母親送去就醫沒多久，里幹事吳沛潔經過，發現彭家門口冒出濃煙，立即報警處理，鄰居黃姓女子發現濃煙，在場協助通報時被嗆傷，送醫後暫無大礙。
警方表示，彭男每次喝酒就在地方鬧事，目前尚未發現其行蹤，已積極尋找彭男釐清火警原因。
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