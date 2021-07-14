影／女警宣導唱「熱愛105°C的你」 快打站民眾跟著搖

網路歌曲「熱愛105°C的你」爆紅，掀起歌手翻唱，就連知名歌手蕭煌奇也翻唱台語版，不少銀髮族也深知該曲。台中市大雅警分局兩位女警發揮創意，今天上午在大雅國中快打站外獻唱歌曲，現場等候接種民眾隨著旋律搖擺，紓解緊張情緒，這群年輕員警舉辦有別以往的犯罪預防宣導活動，令人眼睛一亮。

今天上午，台中市警察局大雅分局到大雅國中快打站外進行預防犯罪宣導，年輕員警發起「快閃不群聚」活動，由偵查隊偵查佐簡鈺與警員吳宜潔帶來網路爆紅歌曲「熱愛105°C的你」，兩人隨著音樂輕快節奏搖擺獻唱，台下等候接種民眾心情放鬆、仔細聆聽。

大雅警分局表示，女警唱完歌，接著解說詐騙集團常運用的詐騙術語、面對家暴要對外求救，撥打113婦幼專線，更體醒現場長輩早晚外出記得穿著「亮色系衣物」。

大雅警分局指出，本次宣導以快閃為主，下周預計在轄區快打站辦第二次預防犯罪宣導，屆時提供節奏輕快的「防制兒少性剝削RAP」歌曲，讓民眾用聽的，就能輕鬆吸取新知。