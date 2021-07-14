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回饋北門家鄉 侯永都基金會捐逾百萬災情勘查車

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
回饋台南北門家鄉，侯永都基金會捐災情勘查車強化救災能量。圖／台南市政府消防局提供
回饋台南北門家鄉，侯永都基金會捐災情勘查車強化救災能量。圖／台南市政府消防局提供

回饋台南北門故鄉，財團法人侯永都社會福利慈善事業基金會今捐贈消防災情勘查車，將配置在北門消防分隊，深化地方救災能量。

該由侯博明、侯博裕、侯博義三兄弟捐贈統一企業及環球水泥股票而創立，以紀念父親侯永都遺愛人間，及其所屬「永都藝術館」，今消防局第三救災救護大隊大隊長楊子濬代表受贈並頒發感謝獎座及獎牌致謝。

這次捐贈災情勘查車為侯永都基金會歷年來捐贈的第26輛車，包括拖船架1具及救災裝備1批，車輛及救災配備共165萬4000元。基金會創辦人侯博明說，北門區是他的故鄉，地處偏遠、地勢較低窪，汛期易淹水。得知北門分隊急需1台可以拖船艇、搬運器材及涉水性能優越的災情勘查車，本著造福鄉里之心，捐贈此輛經特殊設計更可深入淹水路段皮卡車，相信北門區救災量能在此車輛加入後，更能如虎添翼。

消防局局長李明峯表示，災情勘查車平時可供執行消防安全檢查、防災宣導等勤務外，遇有重大災害，還可載運消防人員及相關裝備器材馳赴災害現場展開救援工作，是執行防災救災的重要工具。

回饋台南北門家鄉，侯永都基金會捐災情勘查車強化救災能量。圖／台南市政府消防局提供
回饋台南北門家鄉，侯永都基金會捐災情勘查車強化救災能量。圖／台南市政府消防局提供

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