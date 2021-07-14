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台中婦人找車如墜迷魂陣 怨綠園道街景太像求警解難題
台中市林姓婦人前晚到南區眼科診所就醫，記得將轎車停在附近綠園道路邊停車格，但沒想到看完診要找車時，卻怎麼也找不到，林婦以為轎車失竊，找來警方協助，警員聽到林婦描述後，判斷林婦應該記錯停車地點，因為工學北路、文心南十路都是綠園道，街景十分類似，警方載林婦到50公尺外的文心南十路後，就發現林婦的轎車，林婦除了致謝外，也直呼「真的太像了，搞不清楚」。
台中市第三警分局勤工所警員黃琢亮、江朋騰前晚8時許獲報，林姓婦人停在南區工學北路的轎車疑似遭竊，警方據報前往協助。
林婦表示，她當晚是到南區復興路附近眼科診所就醫，印象中是停在工學北路的路邊停車格，再走往復興路，因為該處是綠園道的街景，都是單向停車，但看完醫生後，就是找不到轎車，懷疑是不是轎車被偷走了。
但警方聽完林婦的描述後，研判林婦一定搞錯路了，因為復興路、工學北路、文心南十路，三條路是平行的，復興路位於中央，工學北路與文心南十路的直線距離約5、60公尺而已，而且兩條路的道路景觀，都是綠園道的設計，研判林婦停車停在文心南十路，但卻走錯方向，走到街景很像的工學北路，才會找不到車。
警方帶著林婦往文心南十路找車，才繞不到半圈，林女就驚呼「看到我的車了」，林女轎車安然無恙的停在文心南十路的停車格，林女也對自己的迷糊十分抱歉，直向警方致歉。
警方提醒，民眾停放車輛，可能因對停放地點不熟悉，或因停放處車輛多、地景相近等因素，發生記憶模糊的窘境，可透過手機拍照留存的方式，停車後拍下停車位置及周遭環境或門牌，幫助回想並加速找到自己愛車，避免事後苦尋不著車輛的困擾。
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