號稱優質業者 卻遭新北環保局查到違法清運

新北環保局接獲里長通報，汐止區八連路一段山區遭非法棄置大量廢棄物，環保局與汐止分局追查發現，張姓負責人在社群網站自稱「優質」搬家公司，實際卻未領有廢棄物清除處理許可文件，隨意丟棄廢棄物，目前已依法送辦。

遭丟棄廢棄物的地點位於山區且相當偏僻，地主發現遭棄置廢棄物後即通報環保局到場處理，因此組成專案小組偵辦，並在垃圾堆內發現加油站油單及超商發票，擴大追查發現該搬家公司車輛，滿載廢棄物開進加油。

環保局表示，該搬家公司張姓負責人承攬裝潢拆除工程，在社群網站大肆張貼承攬事蹟，平均每車8000元代價協助清運廢棄物，但業者未領有廢棄物清除許可文件，也未依合法管道處理，任意棄置造成環境汙染。

環保局說，該業者棄置前還先以自用小客車探路，確認四周無人後方進行棄置，經過調閱沿線監視畫面，逐一比對作案車輛行駛軌跡後，查獲該車共載運6車次前往案址棄置。

不過張姓負責人卻辯稱，是開車到山區散步，並沒有棄置情形，最後看到證據才坦承犯案；目前正追查其它棄置地點。張姓負責人訊後依違反廢棄物清理法送辦，可處1年以上、5年以下有期徒刑，及併科1500萬元罰金。