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影／BMW疑搶快左轉 撞台中建設局公務車波及2機車 釀4人傷

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市蕭姓男子今天上午駕駛BMW轎車行經西屯區台灣大道時，疑搶快左轉，當時直行的廂型車反應不及，兩車碰撞後，廂型車衝向路口機車待轉區，波及2名機車騎士，整起車禍造成4人受傷，經查，涉案4名駕駛都無酒精濃度，初判肇事原因為轎車違反號誌才釀禍，詳細的肇事原因，將待後續調查釐清。

據查，蕭姓男子（28歲）駕駛黑色BMW轎車，今天上午11時許沿西屯區台灣大道欲左轉黎明路時，疑違反號誌，搶快左轉，當時由鄭姓女子（52歲）駕駛建設局養工處公務車，沿台灣大道慢車道直行，看到蕭車違規左轉時，反應不及，公務車左前車頭，撞上蕭車右前車頭。

公務車因衝擊力大，煞車不住，再往右偏波及在路口機車待轉區的2輛機車，造成龐姓女子（55歲）、黃姓男子（28歲）受傷。

台中市第六警分局交通分隊到場調查，整起車禍造成4輛汽、機車的駕駛受傷，其中一名騎士傷勢較重，腿部有骨折，其他人都為輕傷，已出院。

經查，4名駕駛都無酒精濃度，肇事原因初判為違反號誌釀禍，詳細肇事原因，有待後續調查釐清。

台中市西屯區台灣大道、黎明路口今天上午發生4輛汽、機車的交通事故，造成4人受傷，警方初步調查，疑為BMW駕駛違規搶快左轉釀禍。圖／讀者提供
台中市西屯區台灣大道、黎明路口今天上午發生4輛汽、機車的交通事故，造成4人受傷，警方初步調查，疑為BMW駕駛違規搶快左轉釀禍。圖／讀者提供
台中市西屯區台灣大道、黎明路口今天上午發生4輛汽、機車的交通事故，造成4人受傷，警方初步調查，疑為BMW駕駛違規搶快左轉釀禍。圖／讀者提供
台中市西屯區台灣大道、黎明路口今天上午發生4輛汽、機車的交通事故，造成4人受傷，警方初步調查，疑為BMW駕駛違規搶快左轉釀禍。圖／讀者提供

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