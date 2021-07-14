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台南失智婦憶在高雄工作日子 獨自搭計程車卻忘了地點
台南市李姓婦人疑似患有輕度失智症，獨自從台南火車站搭計程車到茄萣區金鑾宮附近找朋友，到金鑾宮卻又突然不下車，計程車司機只能向湖內警分局巡邏員警求助，警方根據系統找到李婦家屬曾通報失蹤人口紀錄，聯繫上李婦家屬，平安返家。
計程車司機向員警表示，本月12日下午在台南火車站載到李姓婦人（64歲）說要到茄萣區金鑾宮找朋友，抵達目的地之後婦人卻遲遲不肯下車，見員警巡邏經過，趕緊揮手向警方求助。
員警詢問李婦，但李婦答非所問，僅說要找友人卻又無法說出確切地點，疑似患有失智症狀。警方根據警用小電腦人臉辨識系統比對，發現李婦之前有被通報失蹤人口紀錄，順利與李婦家屬取得聯繫。
李婦兒子到派出所時表示，李婦患有輕度失智症，家屬已多次叮嚀不能任意獨自出門，但李婦疑想起過去在茄萣區工作的日子，才趁家人不注意偷偷從台南家中外出，到目的地卻又記不起朋友住在哪裡，加上身上現金不夠付車資，幸好有員警及時提供協助，在家屬陪同下順利返家。
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