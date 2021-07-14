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桃園暖心義消改裝救護車 分艙清消效率增「超有感」

聯合報 / 記者楊湛華／桃園即時報導

近期疫情降溫，但桃園市各消防分隊仍須不時載送新冠患者或疑似感染者，有熱心義消借鏡外縣市作法，捐助防疫專車艙體隔離設施，大幅減少載送輕症後消毒時間，並增加安全性，讓消防同仁直呼「非常有感」。

疫情近日趨緩，但仍不時有載送個案需要，大有義消分隊長吳家銘為降低同仁執勤風險，經討論後借鏡台中、宜蘭等縣市救護車分艙法，資助大有分隊改裝車體，以提升消毒效率並降低風險。

大有分隊邀請從事廣告業的水域機能義消分隊員詹富幃，利用透明壓克力板在防疫專車艙內隔出一個小間，讓輕症患者可坐在副駕駛座正後方座位。待任務結束，同仁只需針對小隔間清潔消毒，不必再全艙消毒，車艙隨後也通過煙霧氣密測試。詹富幃完工後還贈送救護用爆閃肩燈，增仁夜間勤務安全性。

林小隊長表示，未經改裝的救護車出勤返隊後，由於稜角及縫隙太多，同仁需要全副武裝、長時間待在防疫專車內進行消毒作業，然而風險也隨之增加，適當分隔艙體後不僅消毒區域變小，原先的清消時間也由30至60分鐘大幅縮短為10至20分鐘，「非常有感」。

艙體使用後須經漂白水噴灑消毒，由於市售漂白水濃度不一，吳家銘還捐贈漂白水濃度測定計，確保濃度維持在消毒效果最佳的75%。

大有分隊長黃彥璋表示，感謝義消熱心捐助分隊防疫專車艙體隔離設施及漂白水濃度測定計，讓同仁在執行新冠勤務返隊後清消更加安全高效。

義消捐贈爆閃肩燈，維護同仁夜間執勤安全。圖／大有分隊提供
義消捐贈爆閃肩燈，維護同仁夜間執勤安全。圖／大有分隊提供
市售漂白水濃度不一，義消捐贈漂白水濃度測定計，確保濃度維持75%。圖／大有分隊提供
市售漂白水濃度不一，義消捐贈漂白水濃度測定計，確保濃度維持75%。圖／大有分隊提供
從事廣告業的義消詹富幃親自操刀安裝壓克力板。圖／大有分隊提供
從事廣告業的義消詹富幃親自操刀安裝壓克力板。圖／大有分隊提供
分艙後輕症患者可坐在小隔間中，事後同仁只需針對已使用區域消毒，大幅減少清消時間。圖／大有分隊提供
分艙後輕症患者可坐在小隔間中，事後同仁只需針對已使用區域消毒，大幅減少清消時間。圖／大有分隊提供
大有義消分隊長吳家銘（右）熱心捐贈艙體分隔設施及漂白水濃度測定計。圖／大有分隊提供
大有義消分隊長吳家銘（右）熱心捐贈艙體分隔設施及漂白水濃度測定計。圖／大有分隊提供

患者 疫情 救護車

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