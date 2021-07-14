正視消防員創傷壓力 時力籲職前預防

「消防員的創傷壓力，應從職前預防做起！」時力黨團14日指出，基層消防員長期目睹或經歷死傷慘重的現場，後續可能出現的壓力反應，包括經驗重現、惡夢連連等狀況，呼籲政府應正視基層消防員的創傷壓力，職前預防才是根本，中央應挹注經費，協助地方建立消防員心理諮商與預防制度。

時力黨團幹事長王婉諭指出，最近發生的彰化喬友大樓火警案，造成包含一名消防員的死亡，除此之外，2016年台南維冠大樓倒塌、2018年普悠瑪事件，救災的過程中，都造成消防員在執行勤務後，產生種種身心的負面影響。但至今卻未能皆獲得適當的協助，甚至在普悠瑪事件中，出勤救難的消防員事後疑似因嚴重的創傷後壓力症候群（PTSD）而離開人世。

建立心理預防制度

消防員工作權益促進會理事長黃鈺翔表示，消防員過往常被塑造成英雄的形象，但消防員跟民眾一樣都是凡人，只是消防員必須在第一時間拋開情緒、維持理性，事後仍要面對重大事故、同仁殉職等帶來的創傷，而各縣市政府在心理諮商方面，目前僅提供有次數、時間限制的員工協助方案，這些其實無法應付消防員的心理創傷。

黃鈺翔呼籲，中央應以長期計畫撥補預算，協助地方政府建立消防員心理諮商與預防制度，並建議將該制度分成三級：初級預防為教育，應改善目前的教育內容，加強風險識別及PTSD的相關課程；二級預防為定期輔導，希望各縣市依消防員人數聘用諮商師，定期到各分隊訪視；三級預防為緊急介入，針對重大事故成立專案，根據消防員心理狀態進行評估、追蹤。

應重視職前預防

時力黨團總召邱顯智進一步強調，內政部與消防署應建立「以職災防護為核心」的通案協助機制，分成三大面向：一、職前預防，定期提供出勤前的危險預知；二、出勤應變，針對出勤人員進行檢傷，依評估結果提供輔導或治療服務；三、協助復工，藉由專業的心理及精神醫療資源，協助經歷重大創傷的消防員復歸工作崗位。

諮商心理師公會全聯會副理事長羅惠群則指出，消防署組建相關心理諮商制度時，要以使用者需求為設計主軸，邀請心理專業學公會及消防員代表參與討論，以提高求助意願，且不干擾相關能力之考核，才能讓此制度充分幫助有需要的消防員。

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