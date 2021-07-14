聽新聞
test
0:00 / 0:00
女子遭詐騙「監管帳戶」 警及時阻止保住147萬存款
南投市曾姓女子日前接獲詐騙電話，以為銀行帳號被凍結，被詐騙集團騙出他4家銀行的帳戶、密碼，她事後察覺不對勁報警，發現銀行帳號密碼已遭竄改，無法登錄，還好中興警分局9日獲報後緊急聯繫銀行，停用銀行帳號，保住147萬元存款。
曾姓女子說，她前幾天接到詐騙電話，對方謊稱是中華電信、165反詐騙員警、檢察官，透過多通電話聯繫，表示她積欠電信費用、個資遭盜用，又說她涉有擄人勒贖、銀行帳戶有不法金流，並稱調查案件期間，名下銀行帳戶會被凍結3個月至半年，要求她將4個銀行帳戶互設為約定帳戶，並以LINE傳「法務部行政凍結管制執行命令」、「台北地方檢察署暫緩執行命令」公文，讓她信以為真。
詐騙集團要求她申辦網銀及設定約定帳戶後，要立即回報，並將4個網路銀行帳號及密碼回傳，她事後察覺有異，撥打165反詐騙電話查詢，才知道這些是詐騙手法，趕緊到中興分局報案。
警員劉俐均、林高本登錄被害人網路銀行帳戶，發現3家銀行帳號密碼已遭竄改，無法登錄，警方聯繫銀行，讓銀行帳戶鎖定無法使用，被害人確認各家金融帳戶內的存款未遭詐騙集團提領，也沒有不明金流匯入，保住147萬存款。
中興警分局長黃念生提醒，長輩對於陌生來電佯稱金融帳戶有問題應該多加小心防範，建議可以撥打110、165反詐騙專線詢問；檢、警、調等機關，絕對不會監管民眾金融帳戶，更不會收取存簿或勘驗現金，提醒民眾聽到「法院幫你保管金錢、監管帳戶」等字句時，向當地警察機關或165求證，避免受騙。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言