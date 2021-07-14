快訊

直播／自購莫德納、AZ疫苗將抵台？ 指揮中心下午2時記者會

好消息！新北首度「見零」 僅2例居隔陰轉陽

台南消防第二大隊連12天搜救退休教授 消友會贈慰問金

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導

台南市消防之友會第二辦事處長胡正德，今天到台南市政府消防局第二救災救護大隊大隊部致贈7月1日至11日執行玉井區斗六仔山老翁走失搜尋案警消同仁辛勞慰勞金，慰勉連續出勤12天警消同仁辛勞，並表揚屆退同仁朱育志，表彰其對消防工作貢獻。

慈濟功德會麻豆聯絡點師兄、師姐有感消防人員防疫工作辛勞，也主動帶來暖心美味素食壽司便當，讓消防同仁熱切感受民間對消防同仁的肯定關懷。

第二救災救護大隊表示，老翁在玉井區斗六仔山走失後，出動大批人力持續搜尋，每日持續出動警消、義消及民間救難團體數十名等搜救小組，出動空拍機與搜救犬全力搜尋，連續11天在斗六仔山持續搜尋，盼能有奇蹟發生，最後結果雖令人遺憾，但搜救人員展現鍥而不捨的精神仍值得讚許，期間民眾持續不斷鼓勵與打氣也讓消防人員有繼續搜尋任務的動力，最終完成任務。

屆退消防人員朱育志，服務消防工作32年，屢建功勞，為臺南市政府消防局金質消防射水獎座得主，金質消防射水獎座須累計10座消防射水獎座，每座消防射水獎座都代表一段冒險犯難救難事蹟、一位被犯難救出的寶貴生命，何況累積10件獲頒1座金質射水獎座，彰顯朱育志在消防工作上的卓著貢獻。

朱育志106年離開台南市區分隊，返回故鄉所在的第二大隊，服務鄉親，近期將退休，投入人生的另一階段，繼續發揮己力貢獻社會。

第二救災救護大隊大隊長丁春能表示，值此疫情時期，消防人員工作負擔增加不少，相當辛苦，同日內有消防之友會的慰勞，又有慈濟功德會暖心餐點，大大提升士氣，讓消防工作推動更加順遂。

慈濟麻豆聯絡點今天到第二救災救護大隊大隊部，致贈美味餐點。記者吳淑玲／翻攝
慈濟麻豆聯絡點今天到第二救災救護大隊大隊部，致贈美味餐點。記者吳淑玲／翻攝
台南市消防之友會第二辦事處長胡正德（左）今天到第二救災救護大隊，表揚屈退隊員朱育志。記者吳淑玲／翻攝
台南市消防之友會第二辦事處長胡正德（左）今天到第二救災救護大隊，表揚屈退隊員朱育志。記者吳淑玲／翻攝
台南市消防之友會第二辦事處長胡正德（左）今天到第二救災救護大隊，表揚屈退隊員朱育志。記者吳淑玲／翻攝
台南市消防之友會第二辦事處長胡正德（左）今天到第二救災救護大隊，表揚屈退隊員朱育志。記者吳淑玲／翻攝
台南市消防之友會第二辦事處長胡正德（左）今天到第二救災救護大隊大隊部，致贈慰問金。記者吳淑玲／翻攝
台南市消防之友會第二辦事處長胡正德（左）今天到第二救災救護大隊大隊部，致贈慰問金。記者吳淑玲／翻攝

斗六

延伸閱讀

裝潢工人搬運木料超載卡半空 悶熱險昏警消緊急救出

毛昶順、毛祺勝兄弟身兼義消 送手作壽司給消防員打氣

攜手抗疫 台南市3議員捐贈1萬片口罩給消防人員

消防員撲滅民宅火警 驚見頭盔衣褲淋到高溫融化的瀝青

相關新聞

台64八里匝道10車連環撞！ 1人失去呼吸心跳搶救中

台64線西行下八里匝道口今天上午11時許發生一起連環車禍，疑似為兩輛砂石車因不明原因將一輛小貨車擠壓在中間，並造成後方車...

總統府前發言人丁允恭酒駕肇事 通過觀測後未隨案移送

總統府前發言人丁允恭今天上午在高雄出車禍，傳出酒後開車肇事，造成1名騎士受傷。警方正調查全案中。

影／閃電照亮整個天空 苗栗慢跑男堤防遭雷殛 今凌晨不治

31歲劉姓男子昨天傍晚在苗栗市國立苗栗農工對面堤防慢跑，疑因他全身溼透，鞋子並無乾燥絕緣遭到雷擊，失去生命跡象，送醫搶救...

影／總統府前發言人丁允恭酒駕肇事 坦承昨晚有喝酒

總統府前發言人丁允恭今天上午在高雄出車禍，傳出酒後開車肇事，造成1名女性騎士受傷，警方正調查全案中。丁允恭坦承昨晚11點...

台南失智婦憶在高雄工作日子 獨自搭計程車卻忘了地點

台南市李姓婦人疑似患有輕度失智症，獨自從台南火車站搭計程車到茄萣區金鑾宮附近找朋友，到金鑾宮卻又突然不下車，計程車司機只...

桃園暖心義消改裝救護車 分艙清消效率增「超有感」

近期疫情降溫，但桃園市各消防分隊仍須不時載送新冠患者或疑似感染者，有熱心義消借鏡外縣市作法，捐助防疫專車艙體隔離設施，大...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。