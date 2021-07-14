台南消防第二大隊連12天搜救退休教授 消友會贈慰問金

台南市消防之友會第二辦事處長胡正德，今天到台南市政府消防局第二救災救護大隊大隊部致贈7月1日至11日執行玉井區斗六仔山老翁走失搜尋案警消同仁辛勞慰勞金，慰勉連續出勤12天警消同仁辛勞，並表揚屆退同仁朱育志，表彰其對消防工作貢獻。

慈濟功德會麻豆聯絡點師兄、師姐有感消防人員防疫工作辛勞，也主動帶來暖心美味素食壽司便當，讓消防同仁熱切感受民間對消防同仁的肯定關懷。

第二救災救護大隊表示，老翁在玉井區斗六仔山走失後，出動大批人力持續搜尋，每日持續出動警消、義消及民間救難團體數十名等搜救小組，出動空拍機與搜救犬全力搜尋，連續11天在斗六仔山持續搜尋，盼能有奇蹟發生，最後結果雖令人遺憾，但搜救人員展現鍥而不捨的精神仍值得讚許，期間民眾持續不斷鼓勵與打氣也讓消防人員有繼續搜尋任務的動力，最終完成任務。

屆退消防人員朱育志，服務消防工作32年，屢建功勞，為臺南市政府消防局金質消防射水獎座得主，金質消防射水獎座須累計10座消防射水獎座，每座消防射水獎座都代表一段冒險犯難救難事蹟、一位被犯難救出的寶貴生命，何況累積10件獲頒1座金質射水獎座，彰顯朱育志在消防工作上的卓著貢獻。

朱育志106年離開台南市區分隊，返回故鄉所在的第二大隊，服務鄉親，近期將退休，投入人生的另一階段，繼續發揮己力貢獻社會。