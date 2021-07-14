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汪星人迷途尋獲者另有其人 飼主心情三溫暖

聯合報 / 記者林佩均／台中即時報導

可愛汪星人迷路了！台中市林女飼養一隻約克夏上周走失，她在臉書社團見趙男發文說尋獲愛犬，卻聯絡不上，急衝派出所求援。警方聯繫趙男，原來趙是替許姓友人代發文章，實際上是許女尋獲，經警方聯繫，許女順利將約克夏送還林姓飼主，林女心情彷彿洗三溫暖，總算如願帶汪星人回家團圓。

台中市林姓婦人(44歲)飼養一隻可愛的約克夏狗狗作伴，她心愛的寵物突然失蹤，她趕緊將訊息發布到臉書相關的愛狗社團，上周二(6日)她見社團傳來佳音，趙姓男子張貼公告尋找小狗主人，但林女以訊息、電話都連絡不上趙男，直奔第五警分局文昌所報案。

「這個男生說找到我的狗狗，可是電話都不接，你們能幫幫我嗎？」林女心急說明原由，員警柯俊銘、李鴻坤請林女先別緊張，並聯絡上趙男，原來趙男只是幫朋友發文協尋小狗主人，實際拾獲狗狗的是一名許姓女子。

許女帶著狗狗到派出所，並說，她帶著自家愛犬在外散步，這隻約克夏忽然現身與她的愛犬玩耍，由於約克夏身上沒有晶片，現場沒看到飼主，才請友人上網張貼公告，現在約克夏順利找回飼主，真是好了。

林女坦言她的心情如同洗三溫暖，本來以為愛犬尋獲，卻聯絡不上趙男，所幸有警察幫忙，順利找到拾獲愛犬的許女，讓他們一家子團圓。

許女(右)尋獲走失的約克夏狗狗，經警方聯繫後送返給林姓飼主(左)。圖／讀者提供
許女(右)尋獲走失的約克夏狗狗，經警方聯繫後送返給林姓飼主(左)。圖／讀者提供
許女(中)尋獲走失的約克夏狗狗，經警方聯繫後送返給林姓飼主(左)。圖／讀者提供
許女(中)尋獲走失的約克夏狗狗，經警方聯繫後送返給林姓飼主(左)。圖／讀者提供
林女順利尋獲走失的約克夏狗狗，模樣可愛。圖／讀者提供
林女順利尋獲走失的約克夏狗狗，模樣可愛。圖／讀者提供

汪星人 台中市 警察

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