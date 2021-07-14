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國1彰化段火燒車駕駛跳車逃命 車流回堵
國道1號彰化路段今天上午10點多傳出轎車火燒車，白姓男子駕駛轎車行經南下199公里時發現車輛冒出濃煙，趕緊將車開到路肩後跳車逃命，消防人員獲報到場，車輛也被火勢吞噬，消防員搶救撲滅後，車輛仍成廢鐵，幸好沒有人員傷亡。
這起火燒車雖然10多分鐘後火勢被撲滅，但造成後方大塞車，從彰化市區上匝道的車輛也回堵，警方指出，駕駛開公司車從台中出發準備到台南、高雄處理事情，但行經南下199公里時看到引擎突然冒出濃煙，趕緊將車輛開到路肩，並帶著車上物品逃命，詳細起火原因仍待調查。
消防局據報派員趕往現場部署水線搶救，轎車被大火吞噬，濃煙竄天，雖然火勢迅速被撲滅，整輛車仍燒成廢鐵。這起火燒車還造成後方車流回堵6公里，就連彰化市區要上匝道的車輛也都嚴重回堵。
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